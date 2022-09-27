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即市新聞

27/09/2022 11:23

《樓市亮話－湯文亮》加息是否可以壓通脹（茶餐廳版）

　　《樓市亮話》在聯儲局加息翌日早上去茶餐廳食早餐，打算同其他客人傾吓美聯儲局加息是
否可以壓通脹，但發覺茶餐廳內很少客人，老闆話附近有一間叫威爾茶餐廳大減價，早餐只要十
元，雖然出品唔好，招呼又差，但仍然爆滿，那位姓鮑老闆非常得戚話，唔使理出品好唔好，招
呼是否周到，只要大減價，一樣可以非常好生意，大家都覺得好笑，好生意又有甚麼用，賣一個
餐蝕一個餐，愈好生意愈死，月尾找數時就知道味道，茶餐廳老闆話趁得閒，多謝我長年幫襯，
精心炮製一杯咖啡給我。
　
　　威爾茶餐廳減價給了我一些概念，如果唔搞好招呼，提高出品質素，單以減價來爭取營業額
，就算贏都即是輸，應該搞好招呼，提高出品質素，稍為減價爭取多一些客人，方為致勝之道。
　
　　大家千祈唔好以為茶餐廳以減價招徠客人是極端手法，美聯儲局亦是用同一方法壓抑通脹，
眾所皆知，美國通脹超８％，已經到了失控地步，通脹的成因有很多，與中國貿易戰令入口成本
增加，制裁俄羅斯令能源價格急升，不斷軍演令物流成本上漲，疫情雖然屬於天災，但太多消費
券亦令物價上漲，最主要是美國政府補貼租金，令租金上升，而租金上升影響通脹幅度達到三成
，但美聯儲局話只要加息就可以壓通脹，但唔能夠話美聯儲局講錯，只要加息加到冇人消費，莫
講話去旅行，連出街食飯都唔捨得，冇人消費，經濟就會衰退，既然經濟衰退，通脹自然回落，
不過，如果通脹回落至美聯儲局目標２％，就會出現一個怪現象，就是利息６－７％，通脹２％
，結果是有錢的人都唔會消費，因為延後消費可以賺取利息，到最後，加息不但令到經濟衰退，
甚至令到整個社會蕭條，如果有機會到達這一日，美聯儲局應記一功。
　
　　解決通脹如庖丁解牛，首先取消對中國關稅，不再制裁俄羅斯，減少軍演令物流暢順，必要
時可以推出租管，租金唔升，通脹自然會掉頭回落，不過大家都知道，每一件事都唔可以做，美
聯儲局唯有加息壓通脹。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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