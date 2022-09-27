《股壇解碼－戴名》美聯儲手起刀落，東瀛遊（６８８２）虛火一場

《股壇解碼》美國上周新屋銷售和動工都優於預期，加上聯儲局加息０﹒７５％，美股在上

周出現顯著回調，但經濟基本面並沒有轉差，投資者正好趁低吸納。聯儲局議息後聲明清楚給出

今年的加息路線圖，雖然聯儲局的一貫做法是不會在１２月加息，但今年只剩下兩次議息並將加

息１﹒２５％，相信聯儲局最大可能在１１月大幅加息１％而在１２月只加息０﹒２５％以避免

影響聖誕節的消費情緒。美匯指數突破１１３創近２０年高位，美元相關資產繼續受追捧，相信

近日美股下跌已經充分反映加息效應，投資者可繼續對美股看高一線。



＊左右開弓＊



英倫銀行一如預期加息半厘，由於加息可能導致流動性收緊而進一步推升通脹，英倫銀行在

１０月將減持國債以平衡市場的流動性，此舉與美聯儲大幅加息而放任流動性收緊有所不同，可

見英倫銀行的取向溫和，當然或多或少也與英國未來要面對各種應對通脹政策而出現的財政壓力

有關，相信英倫銀行很難循序漸進地壓抑通脹，而英倫銀行取向不夠強硬也是英鎊在加息後依然

疲弱的原因，英鎊今年兌美元的預期低位１﹒１已破，下一個支持位將在１英鎊兌０﹒９５美元

的位置。



＊旁敲側擊＊



商務部數據顯示８月份電子產品和家電銷售同比顯著回落，家具業亦不斷裁減人手，市場猜

測是房屋銷售欠佳和交房延誤的後遺症，另外由於疫情封控和限電等多個因素，中國的手機訂單

錄得雙位數的下跌，無獨有偶東協國家的手機新接訂單卻錄得紀錄新高，數據說明手機生產基地

開始從中國轉移到東協地區，相信手機生產的其他供應鏈已開始轉移至東協地區，為了維持國內

企業的競爭力，人民幣中期走軟未嘗不是好事。



＊蓄勢待發＊



恒指期權（９月）購沽比例輕微下跌至３４：６６，牛熊證街貨增至７２：２８的比例，重

貨區在１７７００點附近，恒指上周最低見１７９２６點，估計恒指本周初會借外圍弱勢假穿

１７７００點，隨後將借通關消息反彈，目標位在１９６００點附近；港府上周公布入境０＋３

防疫方案，恒指沒有即時反彈顯示投資者並不賣帳，相信很快港府將會進一步放寬入境限制來拯

救經濟，到時候將會有一波既急且大的反彈出現，投資者現階段應逢反彈沽貨。美國加息後港元

定存長息高見３﹒７％，美元定期長息更高見４﹒３％，相信銀行很快便上調各項樓宇貸款利率

，屆時將不利樓價和一眾地產相關股份表現，大市將繼續尋底。



＊股票簡評＊



東瀛遊（０６８８２）主要從事提供旅行團、自由行產品、酒店業務，以及輔助性旅行相關

產品和服務。集團主要以ＥＧＬ Ｔｏｕｒｓ在香港和澳門地區經營，上周港府公布新入境政策

，加上日本首相岸田文雄早前宣布自下月（１０月）１１日起將進一步放寬因應疫情而實施的海

外入境政策，當中包括取消每日入境人數上限，容許外國旅客自由行以及恢復免簽證入境旅遊，

這些政策都對東瀛遊的業務構成利好，集團股價連升５天，而且更在上周五（２３日）創下４年

新高，但投資者要留意的是集團因入境措施放寬而令到旅遊相關服務收入增加的同時，當中主要

來自ｓｔａｙｃａｔｉｏｎ的本地酒店業務收入將大幅降低，從今年的中期業績所顯示，集團酒

店業務的收益增加是東瀛遊能夠減少虧損的其中一個主要原因，旅行團和自由行業務的增加能否

抵消酒店業務下跌所帶來的衝擊是一個疑問。旅行團和自由行的比重增加後，集團要面對的難題

包括疫情以來很多從業員包括旅遊車司機和旅行團領隊都已轉行，當業務需求上升時便難以有足

夠人手應付，另外是航班短時間內難以迅速增加以應付市場需要，這些都會造成僧多粥少的局面

，最後必會導致東瀛遊的成本增加，隨時面對有單接不了的情況，最後一提是集團手頭現金只有

１﹒２５億元，但負債卻高達６﹒６６億元，財務上絕對不建康，加上ＲＳＩ指標顯示股份已嚴

重超買，投資者宜趁現價減持，合理買入價在０﹒５５元附近。《資深市場人士 戴名》



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