【新冠肺炎】深圳加強外防輸入，據報「逆隔離」會議未有具體進展

《經濟通通訊社２７日專訊》本港將入境檢疫安排放寬至「０＋３」，據報，自從行政長官

李家超在月初與廣東省領導舉行網上會晤，同意設立十三個專班，當中，據聞「逆隔離」專班曾

舉行了兩次會晤，其中一次是政務司司長陳國基領班，雙方同意由深圳衞健委與香港醫務委生局

負責具體蹉商事宜；其後，醫衞局局長盧寵茂又曾與深圳巿當局舉行了一次會議。不過，深圳巿

仍未提出他們對「逆隔離」操作細節的具體要求。

《星島日報》專欄文章指出，建制中人對此亦心知肚明，有建制中人指出，單是要求「逆隔

離」中心要「全閉環」管理，香港就已吃不消，因為難以找到足夠願意在「逆隔離」中心閉環七

天工作的香港工作人員。

深圳巿政府在周日即召開全市疫情防控工作電視電話會議，在會議中要求強化「外防輸入」

，並提出四項具體措施，包括：加強口岸區域管理，嚴格落實全要素、全物件、全時空管理措施

，堅持人、物、環境同防；持續高壓打擊走私、偷渡等違法犯罪行為；全面強化深港聯防聯控，

切實把外防輸入閉環閉緊閉嚴；要以更實舉措防擴散、防反彈，強化各類工作和生活場所防疫管

理，不折不扣執行各類工作指引和操作流程，嚴格落實戴口罩、掃場所碼、出示檢測結果等要求

。（ｂｎ）



