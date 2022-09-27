疫苗通行證新安排周五起實施，安心出行最多可儲８名同行者針卡

《經濟通通訊社２７日專訊》香港政府今日提醒巿民，本周五（３０日）開始，「疫苗通行

證」適用年齡降至５歲，１２歲或以上人士須於接種第二劑疫苗五個月內接種第三劑，市民應盡

快接種疫苗，以符合「疫苗通行證」的接種要求。「安心出行」流動應用程式已加入新功能，讓

市民可同時儲存自身及同行人士（包括獲豁免使用「安心出行」流動應用程式的１５歲或以下子

女、６５歲或以上長者或殘疾人士等）的「疫苗通行證」。



＊第二及第三劑寬限期縮短至５個月＊



由本周五起，５－１１歲兒童進入任何「疫苗通行證」適用處所，均須符合「疫苗通行證」

下訂明的接種要求，即接種兩劑新冠疫苗，或接種第一劑疫苗後未滿三個月。由同日起，１２歲

或以上人士「疫苗通行證」下接種第二和第三劑新冠疫苗之間的寬限期，會由６個月縮短至５個

月。

為配合上述「疫苗通行證」新安排，「安心出行」已加入新功能。用戶更新程式後，可以同

時儲存自身及最多８名同行人士的「疫苗通行證」，新功能旨在方便市民儲存獲豁免使用「安心

出行」流動應用程式的同行人士的「疫苗通行證」，即１５歲或以下人士、６５歲或以上人士，

或殘疾人士，便利他們一同進入「疫苗通行證」適用處所時展示。



＊港府：「一老一幼」接種率仍有改善空間＊



家長也可使用「醫健通ｅＨｅａｌｔｈ」流動應用程式，添加子女為「我的家庭成員」，以

同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」。兒童或家人亦可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀

錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼，作「疫苗通行證」之用。

政府發言人表示，現時本港的第三劑疫苗接種率達７７％，已建立一定的防疫屏障。然而，

作為本港的重點保護人群，「一老一幼」的新冠疫苗接種率仍有改善空間，而提升他們的接種率

亦是我們保障整體市民健康及推動醫療復常的其中一個重要因素。（ｃｌ）

