【國安立法】６１２基金被指無限時內申請註冊，６名被告表證成立

《經濟通通訊社２７日專訊》已停運「６１２人道支援基金」的５名基金信託人，包括天主

教香港教區榮休主教陳日君樞機、學者許寶強、歌手何韻詩、大律師吳靄儀、立法會前議員何秀

蘭，連同基金秘書施城威，被指無遵循《社團條例》要求為６１２基金註冊，被告否認控罪，案

件今日在西九龍裁判法院續審，裁判官下午裁定６人表證成立。（ｃｌ）（ｚｚ）

