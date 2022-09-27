７名被捕醫生所發針紙不獲接納，逾２萬針紙下月１２日起失效

《經濟通通訊社２７日專訊》就個別私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症，並

濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書，政府今日公布，所有由相關私家醫生簽發的醫學豁免證明書

將不獲接納，並會由１０月１２日起失效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，

他們可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或可繼續獲得醫學豁免。

根據警方提供的資料，到目前為止有七名私家醫生因涉嫌濫發醫學豁免證明書而涉及警方的

拘捕行動，部分案件已進入司法程序。同時，醫務衞生局和衞生署亦已將相關案件轉交香港醫務

委員會跟進。涉事醫生包括戴港盛、蔡淑梅、傅元龍、王秉亮、殷錦新、陳凱旭及林定儀。



＊使用虛假文書最高可被判囚１４年＊



根據「醫健通」紀錄，上述七名私家醫生合共發出二萬多張仍在有效期內的醫學豁免證明書，

佔所有仍然有效的醫學豁免證明書超過一半。政府有合理理由懷疑上述私家醫生未有恰當遵從衞

生署的指引發出醫學豁免證明書，因此政府將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書作為

持有人不適合接種新冠疫苗的證明。

政府發言人提醒，如經查核後，有市民被發現使用無效或虛假的醫學豁免證明書，有關資料

會被轉交執法部門跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，刑罰最高

為監禁１４年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的醫學豁免證明書。



＊若發現異常，資料將轉交醫委會＊



政府會繼續密切監察醫生簽發醫學豁免證明書的情況，如有發現異常情況，違反《香港註冊

醫生專業守則》或任何涉及刑事成分的行為，政府定當嚴肅處理，把相關資料適當轉交香港醫務

委員會及執法部門跟進。（ｃｌ）

