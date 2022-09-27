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27/09/2022 14:07

【外圍經濟】美國國債跌幅擴大，孳息率升至多年新高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國國債跌幅擴大，推動１０年期國債孳息率上漲逾２０個基
點，此前美國２年期國債指賣結果欠佳。
　　１０年期美國國債孳息率達到３﹒８９８厘，為２０１０年４月以來最高，而７年期孳息率
亦上漲２２個基點至４﹒０８３７厘，為１９９３年以來的最高水平。２年期國債發行中標孳息
率高於發行前交易水平，顯示國債孳息率飆升不足以吸引買家參與本周的招標。（ｒｃ）

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