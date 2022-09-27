【外圍經濟】美國國債跌幅擴大，孳息率升至多年新高

《經濟通通訊社２７日專訊》美國國債跌幅擴大，推動１０年期國債孳息率上漲逾２０個基

點，此前美國２年期國債指賣結果欠佳。

１０年期美國國債孳息率達到３﹒８９８厘，為２０１０年４月以來最高，而７年期孳息率

亦上漲２２個基點至４﹒０８３７厘，為１９９３年以來的最高水平。２年期國債發行中標孳息

率高於發行前交易水平，顯示國債孳息率飆升不足以吸引買家參與本周的招標。（ｒｃ）

