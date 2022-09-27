【外圍經濟】澳洲企業今年出售的澳元債券總額創紀錄新高

《經濟通通訊社２７日專訊》澳洲企業今年出售了創紀錄的當地貨幣債券，因為國內借貸成
本的上升速度較美國孳息率慢。
貸款人在今年以來籌集了７３０億澳元的資金。８月的銷售是有紀錄以來任何月份中最多，
儘管９月的步伐開始放慢。
如果交易的勢頭持續下去，２０２２年的總數可能會超過２００９年的８２０億澳元，即當
前全年發行的紀錄。（ｒｃ）
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