【國際要聞】颶風伊恩逼近古巴，將吹襲美國佛羅里達州

《經濟通通訊社２７日專訊》颶風伊恩即將靠近古巴，預料會逐漸加強，其後吹往美國佛羅

里達州，可能會成為一個多世紀以來，襲擊該州城市坦帕的最嚴重風暴。

美國國家颶風中心表示，伊恩的風速將在周二晚上到周三時達到每小時１４０英里，周四時

則會下降到１２０英里。

坦帕現時已宣布疏散３０萬人，呼籲民眾盡快離開。政府預計坦帕灣地區將出現高達５至

１０英尺的海浪。（ｒｃ）

