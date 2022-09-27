【外圍經濟】「契媽」：美元強勢最終推動聯儲局貨幣政策轉向

《經濟通通訊社２７日專訊》方舟投資的行政總裁兼創辦人Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ表示，

美元強勢一直對世界其他地區造成破壞性影響，而且會反過來侵蝕美國的競爭力和經濟活動，最

終可能迫使聯儲局轉向，脫離限制性貨幣政策。（ｒｃ）

