【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒２９億元，買藥明沽中海油

《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指低開１５１點，報１７７８１點。最高升
１４４點報１８０７７點，最低跌２０５點報１７７２７點。恒指收報１７８５５點，跌７８點
或０﹒４４％。
北水全日淨流出１﹒２９億元，上日淨流入２８﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次是
藥明生物（０２２６９）、理想汽車（０２０１５）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、中國神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）。
主板成交１０４３﹒５４億元增加２９﹒１％。其中港股通成交２０６﹒７億元，佔總成交
１９﹒８％。
＊藥明以上限３億美元持續回購股份＊
藥明生物董事會上周五（２３日）議決動用購回授權，不時在公開市場上以不超過３億美元
購回股份。該公司董事會認為，股份的當前成交價未能反映其內在價值或集團的實際業務前景，
購回註銷股份不僅可提升股份價值，從而改善股東回報，亦可減少集團各項股份獎勵計劃對公司
股權潛在攤薄效應的影響。
該公司於今年６月舉行股東周年大會，獲授權購回最多已發行總股本１０％。
藥明生物升３﹒３４％報４７﹒９５元，北水淨買入２﹒５億元；理想汽車升４﹒２％報
９９﹒２元，北水淨買入１﹒４億元；美團升４﹒４９％報１６７﹒５元，北水淨買入９４００
萬元。
中國海洋石油跌５﹒５８％報９﹒６５元，北水淨賣出３﹒６億元；中國神華跌２﹒７２％
報２３﹒２５元，北水淨賣出１﹒４億元；兗礦能源跌３﹒４１％報２８﹒３５元，北水淨賣出
１﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） ２﹒５２
理想汽車 （０２０１５） １﹒３８
美團 （０３６９０） ０﹒９４
中國移動 （００９４１） ０﹒６２
騰訊控股 （００７００） ０﹒６１
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒５７
中國神華 （０１０８８） －１﹒４２
兗礦能源 （０１１７１） －１﹒１９
小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒０９
金沙中國有限公司 （０１９２８） －０﹒８６
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