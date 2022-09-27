《日入而息》傳中央維穩港股回升，市建局西營盤項目收３３份意向

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳監管對基金和券商指導，避免二十大前市場大幅波動

李家超稱「０＋３」社會反應正面，料經濟逐步增長；與深圳商討「逆隔離」，市民返內地需７

＋３；李家超稱隔離設施處理要看數據，施政報告將詳細交代

市建局皇后大道西╱賢居里項目共收３３份意向

恒大（０３３３３）多個深圳龍崗項目引入國企龍崗安城投合作

安心出行更新同行者疫苗通，可加入１５歲或以下者等；疫苗通行證新安排周五起實施，安心出

行最多可儲８名同行者針卡

消息指會展及金紫荊廣場周五起封閉，國慶期間動員８千警力戒備

７名被捕醫生所發針紙不獲接納，逾２萬針紙下月１２日起失效

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日高收５點報１７８６０，科指高收２０點報３６６７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

維穩發功滬指升１﹒４％三千一前止步，成交仍偏低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英議員或提不信任動議，鎊匯料繼續承壓

歐元最新報０﹒９６０５╱０９，日圓最新報１４４﹒３９╱４０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

大健康國際（０２２１１）年度虧損收窄至１﹒９億元人民幣，不派息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

保誠（０２３７８）對第四季保險市道樂觀，現時旅保生意有增加；保誠調查指近半受訪者沒有

足夠資金應對退休生活

匯豐ＰａｙＭｅ加碼推出超市及商戶優惠

騰訊（００７００）發布《全真互聯白皮書》，稱與元宇宙沒有太大重疊；騰訊今回購１２６萬

股，涉資約３﹒５億元

北控城市資源（０３７１８）附屬中標重慶服務項目，料涉６億人幣

聯交所表示融眾金融（０３９６３）上午９時起交易暫停

和鉑醫藥（０２１４２）抗ＴＳＬＰ全人源抗體完成首次受試者給藥

傳氫燃料電池生產商國鴻氫能最快明年赴港上市

滴灌通啟動一年投資千家小微門店，總投資額達５億元人民幣

華潤置地（０１１０９）８月總合同銷售２２２﹒７億元人民幣，按年升１０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金科服務（０９６６６）獲博裕溢價３３％提全購

深高速（００５４８）８月梅觀高速路費收入１２９６﹒５萬

元人民幣

灣區發展（００７３７）８月廣深高速總路費收入按年跌１０

％

中國中冶（０１６１８）附屬以不逾５８億元人民幣出售應收

帳款

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

閱文集團（００７７２）旗下ＱＱ閱讀電子書設備將停止業務

運營

國美（００４９３）承認薪酬發放「應急調整」，不排除繼續

裁員；據報國美電器ＣＥＯ王巍等高層已離職，業務架構精簡

福壽園（０１４４８）與昆明農投達成戰略合作，運營昆明市

殯儀館延伸服務項目

恒大多個深圳龍崗項目引入國企龍崗安城投合作

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團表示國慶前一周本地遊等關鍵詞搜索環比漲４﹒４倍

財稅部門、科技部發文加大支持科技創新稅前扣除力度

商務部表示加快出台便利跨境電商出口退換貨稅收政策；採取

系列措施，確保外貿訂單生產交付；外貿不確定性增，有必要

推新一輪穩外貿政策

浙江省政府與中國聯通簽署戰略合作框架協議

山東省政府與中國電力建設集團簽署戰略合作協議

星巴克中國內地門店數量突破６０００家

費東斌任國家鐵路局黨組書記

交銀租賃與東方航空交付首架Ａ３２０ｎｅｏ飛機

上海華瑞銀行與吉祥航空推出「先飛後付」分期服務

骨科脊柱類耗材集採今日投標，有企業以六折低價競標

交易商協會處分衢州國資公司，因其將募資用於購理財

統計局表示工業企業利潤恢復基礎不牢，經營成本仍高

上海港５５０億建新集裝箱碼頭，增與新加坡競爭實力

管軼出任上海市病毒研究院首任院長

首八月全國規上工業企業利潤同比降幅擴至２﹒１％

上海市政府會議：籌備好進博會，推動新興產業發展

發改委表示豬肉價進入過度上漲二級預警，本周投儲備

放水１７３０億７個月高，１７５０億逆回購利率持平

農業部表示確保四季度特別是重大節假日豬肉平穩供應

全國政協常委會會議１０月底召開

首８月雄安跨境電商進出口額較去年全年增超７倍

山東首家合資券商將誕生，意大利最大銀行持股５１％

人行金融穩定局：金融穩定保障基金基礎框架初步建立

「ＰＲ融創０１」擬三度展期，最後兌付日再延半年

內地３７城放鬆限購，專家指房價預期影響政策效果

廣西梧州開展樓盤團購去庫存，樓價最多優惠３０％

青海前省委常委李杰翔涉嫌受賄，最高檢決定逮捕

內媒表示５０００億元專項債結存限額１０月將集中發行

首八月保險資管業協會登記產品規模逾６８４８億元人民幣

傳監管對基金和券商指導，避免二十大前市場大幅波動

據報上交所理事長黃紅元將出任交行副行長

寶馬表示１１月起數字鑰匙適用範圍擴展至華為、榮耀等

習近平就俄羅斯校園槍擊案向普京致慰問電

上海第三輪３５宗土拍攬金逾千億，七成地塊底價成交

貴州遵義城投平台２０億融資違約，未能提供解決方案

雲南省康旅控股集團原副總經理呂韜被雙開

內地擬提升實業投資在社保基金資產配置佔比

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒３５％，報１３８２６﹒５９點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

陳日君等６人涉未註冊社團，辯方指大部分存款屬小額；６１

２基金被指無限時內申請註冊，６名被告表證成立

李家超稱隔離設施處理要看數據，施政報告將詳細交代

梁兆基稱入境「０＋０」將吸引商務活動回流，惟１０％或流

失

楊何蓓茵稱公務員應協助香港積極聯繫內地與其他「一帶一路

」地區

民研指陳茂波評分５８﹒４創新高，鄧炳強民望最高

科技園表示一直協助「喵坊」找地，去年到期已延約一年

鍾國斌成立「香港碳貿易中心」，倡與內地合作發展綠色產業

阮國恒料香港銀行體系分類貸款比率續升，但升幅不明顯

廉署起訴科大兩前供應商涉採購詐騙４００萬元

監管機構調查指市況困難，但購買投資產品的投資者仍增５％

孫東稱致力加速香港智慧城市發展，讓科技提升政府管理效率

保良局員工涉虐兒被捕，顧問局成員稱關注事件

深股通額度全日用２１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額

度全日用３６億元，外資淨流入３３億元

匯豐加定存息１２個月２﹒５厘，渣打上調至３﹒５厘

ＥＣＡ表示香港對跨國企業仍具吸引力，應更積極放寬旅遊及

檢疫措施

古洞志記鎅木廠今晨被圍封，廠內仍有約７００噸木材

消息指會展及金紫荊廣場周五起封閉，國慶期間動員８千警力

戒備

中原（工商舖）料第四季成交量回升至１１８０宗

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ配合「０＋３」安排推出消費券酒店及機票

優惠

受英鎊下跌拖累，據報李嘉誠一天內損手１５億美元

過百萬日本線下商戶接入ＡｌｉｐａｙＨＫ，遊日不需提前兌

換日圓

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄安全局拘捕１名日本領事，指其蒐集遠東情報

稜鏡門主角斯諾登加入俄羅斯籍，強調不在徵召之列

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安倍晉三國葬午後舉行，東京動員２萬警力防民間示威

美罕見表態不就台灣主權採取立場，重申一中政策未變

颶風伊恩逼近古巴，將吹襲美國佛羅里達州

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

去年美國低層家庭債務增速創紀錄，富裕家庭則無變化

拉加德表示歐洲央行將在利率正常化後商討量化緊縮

日本央行上周估計動用３﹒６萬億日圓干預外匯市場

澳洲企業今年出售的澳元債券總額創紀錄新高

研究顯示在家工作推動美國樓價飆升

美國國債跌幅擴大，孳息率升至多年新高

聯儲局多名官員表示應對通脹是其首要任務

野村下調英鎊兌美元年底前目標至０﹒９７５

「契媽」表示美元強勢最終推動聯儲局貨幣政策轉向

新西蘭儲備銀行行長表示緊縮周期進展順利

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美海岸警衛隊表示例行巡邏拍到中國０５５型導彈驅逐艦

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增３６６７宗確診，再多６名患者離世

張宇人稱爭取社交距離措施鬆綑，包括放寬每枱人數

７名被捕醫生所發針紙不獲接納，逾２萬針紙下月１２日起失

效

５歲或以上人士周五起須符合最新接種要求進入法院

安心出行更新同行者疫苗通，可加入１５歲或以下者等；疫苗

通行證新安排周五起實施，安心出行最多可儲８名同行者針卡

６５歲醫生涉濫發免針紙被捕，每張收費３０００至５０００

元

僱傭公會表元放寬檢疫後可加快外傭來港，薪酬已回落

全國昨增確診略回落至８０９宗，上海連續四日無確診

出口弱等溢出效應加劇，大摩料內地明春全面放開防疫

德國總理肖爾茨新冠檢測陽性，已接受隔離

李家超稱「０＋３」社會反應正面，料經濟逐步增長；與深圳

商討「逆隔離」，市民返內地需７＋３

深圳加強外防輸入，據報「逆隔離」會議未有具體進展

甘肅隴南成縣、河南汝州市全域實行３天靜態管控

葉柏強料冬季有流感大爆發，呼籲兒童長者盡快打針

陳茂波稱本港即將恢復對外連接，料人才將重返香港

零售管理協會廠商會盼入境檢疫盡快放寬至「０＋０」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

