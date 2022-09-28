《缸邊隨筆－石鏡泉》基辛格看世界

《缸邊隨筆》俄烏陷戰，台海風雲亂，找位老人家－－基辛格出來談談世局，以下是他最近

一次訪談的節錄。



基辛格（Ｈｅｎｒｙ Ｋｉｓｓｉｎｇｅｒ， １９２３ －）近日揚言，美國缺乏一位偉

人來領導國家。何以見得？。以其９９歲高齡，基辛格在政壇早已功成身退，但他近日卻高調復

出，並發表多篇文章，批評現任總統拜登，直指他不合格。自基辛格退休之後，美國幾乎每一屆

政府及白宮都對他推崇備至，不時請他出謀獻策，擔任諮詢、顧問的角色，包括小布殊、奧巴馬

、特朗普政府都曾這樣做，只有拜登沒有。基、拜二人相識已幾十年，而基辛格卻直指拜登沒有

領袖特質，只適合做處理一國家一般行政事務的官員。



基辛格認為，國與國之間的外交精髓是一種平衡的藝術，而不是兩國之間的較量。過往中美

長期有一種默契：不管遇上甚麼問題，都不應在對台問題上較勁，美國過去從不會高調支持台獨

。兩國外交，若一個國家不斷觸及另一個國家的底線是極愚蠢的行為，也不符合國際關係的規矩

。中美經濟合作非常緊密，而且日、韓已是美國在亞太區的跳板，美國根本不需要台灣。若美國

以發展經濟的代價，爭奪一個沒有甚麼用處的台灣，美國總統和一眾白宮官員是否錯判了形勢？

美國在台問題上強硬，勢必令中美關係的裂縫愈來愈大。



美國既不會出兵支持台獨，卻一再試探中國的底綫，這對美國聲譽造成極大的傷害，但拜登

卻執意這樣做，令人費解。基辛格是國際關係的專家，外交上善於平衡的藝術，他自稱「最擅長

的是抓著每個國家的核心利益，只要讓每一個國家都開心，那麼世界自然就會和平了。」然而，

拜登現在卻只損害其他國家的利益，並沒有考慮損害了這些國家利益之後，美國可從中得到甚麼

。基辛格批評拜登短視，在國際競爭中，短視就等於自掘墳墓。



中國崛興，勢不可擋，而拜登政府常在台灣問題上不斷挑釁，基辛格又怎樣評估現時兩岸形

勢？以下是他有次接受訪問時的答案。



問：中、台問題，前景如何？



基：對中國來說，台灣是中國不可分割的一部分。當初美國與北京建交時，一方面我們要接

受「一個中國」的概念；另一方面，中國要接受政治演變的長期性。毛澤東就曾說過，台灣問題

可以拖１００年。



問：那麼，我們可如何處理現在這段時期



基：美中在台灣問題上不斷對抗，將會引起反效果。美國愈想確認台灣是「第二個中國」，

中國就愈覺得必須回應，針對台灣的軍力就會不斷增加，形勢愈發緊張。雙方都不應要求對方明

確放棄其基本原則，美國已明確表示，中國武力攻台意味著美國會有重大反應，而最近美國公開

表態，只會造成形勢更緊張。因此，爭拗要降溫，但要看中國有沒有行動：一旦出現軍事行動，

美方才需要做決定。



若中、美國內民情都公然對台灣問題有著極大興趣，便只會導致形勢進一步惡化，而西方國

家卻沒有就如何應對中國構成的長期挑戰作好準備。



問：我們應如何應對？



基：我們必須研究出一個應對中國的概念（ｃｏｎｃｅｐｔ），並能長時間堅持，而不應隨

著美國政府更替而變化。我認為，這是對西方的一個歷史性考驗。



＊讓烏克蘭重新依附俄羅斯＊



２０１６年上台的特朗普不同意基辛格的外交政策及其思維，特朗普不懂得歷史及國際關係

，也對北約有所疑慮。他覺得，外交就是達成交易（ｄｅａｌ ｍａｋｉｎｇ）。基辛格指特朗

普覺得，與普京維持良好關係，美俄便可萬事大吉。基辛格說，個人關係固然重要，但不是決定

性的因素。

在基辛格眼中，普京是個機智、「受到俄羅斯歷史某種神話般的信念所驅使，卻不獲其他國家認

同其觀點」的領袖。基辛格指俄羅斯領土橫跨歐亞許多個時區，周邊很多敵對政權，所以俄有其

獨特的生存模式，以及民族意識和信念。此外，蘇聯解體，也令人俄羅斯民眾對所喪失的一切感

到悲憤。



基辛格認為，普京所堅持的並非像希特拉般的征服主義，而是對俄羅斯的一種堅定的信念。

他舉例指，在普京心裏，烏克蘭並不僅是前蘇聯一個加盟共和國，而是從俄羅斯分裂出去的一部

分國土。雖然俄烏戰爭製造了以澤連斯基為代表的烏克蘭民族意識，但普京發動戰爭，是希望讓

烏克蘭重新依附俄羅斯，故必須戰勝才可。他估計，普京在俄羅斯的地位岌岌可危，或不能長久

維持下去。「絕大部分我認識的歐洲領導人都會同意我的看法：普京將得不到任何好處。如果俄

征烏失敗，歐洲保持團結，烏克蘭仍是個獨立主權國家；若北歐國家也加入北約，烏克蘭應否加

入北約的問題便會迎刃而解。」基辛格說。



若俄烏戰爭以目前兩國的軍事分界結束，即俄羅斯控制頓巴斯大部分地區及黑海沿岸地區，

便會被認為是俄戰勝。基辛格指若新的國界線是以俄軍佔領哪裏為界，那將非常不幸，他呼籲西

方必須驅逐俄軍至俄烏戰事爆發前的邊界之外，並建議歐盟和北約現在就與俄展開對話，從而建

立穩定的系統。



基辛格以其百年智慧，預視了危險：一個以聯盟和諒解為基礎的世界，正被一個以自我利益

為原則的世界所取代，其潛在後果前所未有地具有威脅性。國際衝突已導致各國沒有餘力去進行

其他發展，而有些領導人則完全失去掌控形勢的能力。基辛格呼籲，各國須建立互信基礎，各方

應開展對話，從而創造新思維，以取代一個主戰或主和的簡單模式，應對今時的複雜的國際局勢

。



筆者按：拜登從政Ｎ年，他一直在圍繞外交事務上工作，故他不可能不知美國外交事務的方

向和方針。外交，可以如基辛格所言，以尋求和平來做工作核心，但外交亦可以如日本軍國主義

者所倡，以將諸國都併入「大東亞共榮圈」為宗旨，而拜登就是想構建「大美國共榮圈」。不過

大家都知昔日日本軍國主義者，和今日拜登，並不在意「共榮」，只在意「獨榮」，基辛格的王

道與拜登的霸道是水火不容的。



＊美國傳奇外交家基辛格＊



１９２３年出生於德國的基辛格是美籍猶太裔外交官，１９３８年移居美國，曾參與二戰，

因精通德語，曾任德語繙譯及軍事參謀；戰後，他進入哈佛大學讀政治，並於１９５３年獲博士

學位。

這位美國傳奇外交家曾經歷二戰、美蘇冷戰的年代，更為美國突破了當時的外交困局，乃７０年

代美中建交的重要推手，以及緩和蘇聯，乃至阿拉伯國家與以色列和解的功臣。１９７３年，他

任美國總統國家安全事務助理時，妥善解決了越戰善後的問題，並因此獲頒諾貝爾和平獎。他曾

任尼克遜及福特政府的國務卿，也是當年美國外交及國策的真正制定者。



基辛格歷任美國數屆總統的首席顧問及國務卿，被譽為是「中國通」、「南美通」的智囊，

在國際政壇備受尊崇《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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