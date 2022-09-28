《新股上市》零跑汽車暗盤潛水近１５％，每手蝕７００元

《經濟通通訊社２８日專訊》零跑汽車（０９８６３）明日（２９日）掛牌，輝立暗盤收報

４１元，較招股價４８元低１４﹒５８％，以每手１００股計，不計手續費，每手帳面蝕７００

元。

該股公開發售認購不足，只佔公開發售下初步可供認購的１６％，一手中簽率１００％，以

招股價４８元至６２元範圍之下限定價。（ｅｄ）

