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28/09/2022 18:35

《新股上市》零跑汽車暗盤潛水近１５％，每手蝕７００元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》零跑汽車（０９８６３）明日（２９日）掛牌，輝立暗盤收報
４１元，較招股價４８元低１４﹒５８％，以每手１００股計，不計手續費，每手帳面蝕７００
元。
　　該股公開發售認購不足，只佔公開發售下初步可供認購的１６％，一手中簽率１００％，以
招股價４８元至６２元範圍之下限定價。（ｅｄ）

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