《盤後部署》匯控曾穿４０元累恒指創１１年新低，市況難言見底

《經濟通通訊社２８日專訊》期結日前港股低處未算低，外圍弱勢加上人民幣持續貶值，人

民幣在岸價今早曾報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來２７個月新低，下午跌到

７﹒２４９１，離岸價更創７﹒２６５６紀錄新低。人民幣續貶拖累多隻藍籌金融股表現，其中

匯控全日跌幅逐步擴大，下午３時起沽壓突然加劇，股價終失守４０元，低見３９﹒８元，收報

險守４０元關口，跌５﹒７７％。

其餘金融股同樣受壓；友邦（０１２９９）跌３﹒３９％，報６５﹒６元，連跌６日累計跌

幅８﹒４４％；港交所（００３８８）跌２﹒６４％，報２７３﹒４元；中國平安

（０２３１８）跌４﹒１８％，報３９元，連跌３日累計跌幅７﹒１４％；建行（００９３９）

跌２﹒４１％，報４﹒４５元，連跌３日累計跌幅４﹒７１％。



＊傳旭輝流動性現危機＊



今日內地傳出旭輝（００８８４）主席林中在內部信件表示，資金監管加上「斷供潮」，令

內地多地政府收緊監管資金提取，房企流動性因而受影響，雖然賬面上有逾３００億元人民幣現

金，但絕大部分「無法滿足企業的合理按需要使用」；消息令旭輝股價急瀉逾３０％，失守個位

數低見０﹒８４，最終收報０﹒８６元，跌３２﹒２８％；旗下旭輝永升服務（０１９９５）跌

２３﹒３３％，報２﹒９９元。

內房板塊一遍哀號；碧桂園（０２００７）跌１２﹒９％，報１﹒８９元，連跌２日累計跌

幅１３﹒３％；碧桂園服務（０６０９８）跌１１﹒８３％，報１２﹒５２元；龍湖

（００９６０）跌５﹒１９％，報２４﹒６５元，連跌２日累計跌幅５﹒５６％；

萬科企業（０２２０２）跌４﹒６２％，報１４﹒４６元。



＊公用股集體連跌數日＊



市況弱勢連同公用股同樣捱沽，多隻公用股連跌多日，平均累跌超過一成；港鐵

（０００６６）跌４﹒０４％，報３５﹒６５元，連跌６日累計跌幅１１﹒５４％；中電

（００００２）跌５﹒１９％，報５８﹒４元，連跌６日累計跌幅１１﹒３１％；煤氣

（００００３）跌３﹒８２％，報６﹒８元，連跌６日累計跌幅７﹒８６％；電能

（００００６）跌５﹒１９％，報３８﹒３５元，連跌３日累計跌幅９﹒６６％。

恒指全日沽壓沉重未能翻身，午後受匯控等重磅股拖累，最多曾跌６７６點，最終收報

１７２５０，跌６０９點或跌３﹒４１％，主板成交１０８７﹒５２億元。國指收報５９５８，

跌１９１點或跌３﹒１２％。科指收報３５２６，跌１４１點或跌３﹒８５％。

Ａ股面對維穩消息亦難敵低沉氣氛；上證綜合指數報３０４５，跌４８點或跌１﹒５８％，

成交２７６０﹒４０億元人民幣；深證成份指數報１０８９９，跌２７５點或跌２﹒４６％，成

交３７１２﹒１６億元人民幣。



＊匯控４０元以下宜部署持有收息＊



期結日前港股跌勢難止，買盤薄弱令淡方勢如破竹，攻穿１７５００後進一步下試

１７０００，低見１７１８４逾１１年新低。以日線圖而言，下一個浪底已是２０１１年１０月

所創下的浪底１６１７０，而目前市況亦難以預測恒指何時見底，而明日將為期結日，預計仍有

可能出現波動，入市需謹慎。

匯控本周３個交易日已累跌超過１２％，逼近４０元大關之際淡軍未肯罷休，進一步下攻令

股價失守４０元，尾市回升最勉強守穩以４０元正收市。目前匯控股價已跌穿所有移動平均線，

成交量不減反增，故亦難言見底。

外圍加息因素仍然困擾匯控，除美國鷹氣逼人，英國加息之外卻又宣布大手減稅，夾擊之下

匯控股價沒有最低只有更低。然而，早前匯控管理層宣布，計劃明年恢復派季息及及明年下半年

恢復回購，若計劃部署持有收息，４０元以下水平中長線而言算是值博吸納，宜觀望股價於４０

元以整固後收集。（ｈｃ）

