【國際要聞】所羅門群島政府拒絕與美國簽聯合宣言

《經濟通通訊社２８日專訊》據澳洲媒體報道，雖然美國試圖加強在南太平洋的外交活動，

但所羅門群島政府已發出信號，表示不會簽署美國和太平洋島國本周達成的１１點宣言。美國總

統拜登與太平洋島國領導人即將在華盛頓舉行峰會，雙方最近數周一直就聯合宣言展開談判。

（ｊｆ）

