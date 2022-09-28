《台股攻略－黃振宇》美聯儲局堅定加息，台股再度探底

《台股攻略》隨著美聯儲局堅定的加息取態，台股今日（２８日）再度轉弱，雖然其後曾倒

升２８點，但電子、金融及航運股全面倒地，加權指數最終大跌３６０點，以１３４６６點低位

收市，續創２２個月來新低，成交金額升至２２４６億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣

出１４０﹒２９億元。

電子權值股受壓，台積電及鴻海同步走低，分別收４３８元及１００﹒５元，均跌超過２％

；聯發科收５４５元，跌４﹒１％，創２７個月新低，市值跌穿９０００億元，更被今日逆市上

揚０﹒４％的中華電取代第三大市值股份位置。此外，傳出因市場需求增加遜預期，蘋果公司撤

銷ｉＰｈｏｎｅ １４系列擴產計劃，玉晶光跌停，大立光大跌９％，今國光跌７﹒３％，亞光

跌５﹒５％，旭隼、力旺、世芯－ＫＹ、緯穎、嘉澤、亞德客－ＫＹ、祥碩、ＡＥＳ－ＫＹ及譜

瑞－ＫＹ均跌１％至６％。金融股同步受壓，群益證、國票金、新產、富邦金、統一證、開發金

及中信金均跌超過３％，國泰金、王道銀行、旺旺保、台新金、安泰銀、第一保及新光金均跌超

過２％。昨日反彈的航運股，今日亦遭市場拋售，萬海跌７﹒５％，長榮跌６﹒２％，陽明跌

５﹒５％；航空股的長榮航跌停，華航亦跌７﹒２％。

現時，美聯儲局多位官員已表明儘管加息會對就業構成風險，仍會採取強硬政策以抑制通脹

。另外，國安基金雖然表示出手護盤救市，但市場對全球經濟衰退的憂慮持續升溫。預料台股將

維持弱勢，建議短期投資操作審慎，不宜急於撈底。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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