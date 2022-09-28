《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶繼續殺恒指牛證？進攻目標何在？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、非必需性消費業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股份現為金沙中國（０１９２８）、銀河娛樂（０００２７）與攜程（０９９６１），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股份，則宜首選港鐵（０００６６）、建設銀行（００９３９）與工商銀行（０１３９８）

。

９月份期貨、期權將於明天（２９日）到期，淡友大戶明顯不讓好友逃脫，在盡量爭取更大

的最後利潤。恒指牛證重貨區現位於１７５００－１７５９９，有好友職業炒家增強了部署。但

若恒指被推低至１７５００，將合共有３８隻恒指牛證被強制性收回，產生３５３５張恒指期貨

淡倉的殺傷力。此外，收回價１７４００－１７４９９區域的總街貨量亦見明顯增加，現共涉及

１１６９張對沖用的恒指期貨好倉；若投資氣候進一步轉差，將成為淡友大戶的下一個殺戮對象

。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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