【虛幣世界】加密貨幣先升後回，市場料１１月繼續強硬加息

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股走勢平穩，三大指數升跌不一，而加密貨幣成交明顯

略為增加，不過表現則先升後回，隨著整個看跌的９月即將結束，市場對於１０月走勢較為樂觀

。

不過，美國通脹問題仍未見有效解決，而美國債券市場也出現壓力跡象，Ｂｉａｎｃｏ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ的Ｊｉｍ Ｂｉａｎｃｏ表示，美國債券市場目前處於非常黑暗、糟糕的境地

，非流動性固定收益市場可能對其他市場、股票和加密貨幣產生負面影響，市場預計１１月聯儲

局將繼續強硬加息，保守估計維持加息四分三厘。

另外，加密貨幣交易所ＦＴＸ的美國總裁Ｂｒｅｔｔ Ｈａｒｒｉｓｏｎ於本周二（２６日

）宣布辭職，Ｈａｒｒｉｓｏｎ在推特上表示，他將在該公司擔任顧問，併計劃繼續留在該行業

。在ＦＴＸ的網站上，Ｈａｒｒｉｓｏｎ排在該公司創始人兼首席執行官Ｓａｍ

Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ之後，他的頭銜是ＦＴＸ美國衍生品部門的首席執行官。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９１２５﹒５４元（美元．下同），升０﹒２５％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３３２﹒２７元，升０﹒３２％；艾達幣報

０﹒４４０８元，跌０﹒１４％；瑞波幣報０﹒４４５２元，跌０﹒１４％。（ｕｌ）



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