《中概異動》小鵬低開３％，隔晚美股跌近５％，理想、蔚來跟跌

《經濟通通訊社２８日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌３﹒４８％，報５４﹒１元，
該股成交約３萬股，涉資１８５萬元，盤中高見５４﹒１元，最低見５４﹒１元。
隔晚美股中概股當中，汽車股跌幅較顯著。小鵬（ＸＰＥＶ）挫４﹒５９％，收報
１３﹒７１美元；理想（ＬＩ）、蔚來（ＮＩＯ）均跌逾２％，分別收報２５﹒７２美元及
１７﹒１９美元。
部分汽車股開市都下跌。蔚來（０９８６６）跌３﹒５５％，報１３６元；理想汽車
（０２０１５）跌２﹒３２％，報１０１﹒１元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒８２％，報
１１﹒９元。
現時，恒生指數報１７７０３，跌１５６點或跌０﹒８８％，主板成交２１﹒３３億元。國
企指數報６０９２，跌５７點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報３６１３，跌５３點或跌
１﹒４６％。
即月期指新報１７６６９，跌１６０點，低水３４點。即月國指期貨報６０８７，跌６０點
，低水６點。即月科指期貨新報３６２１，跌３８點，高水７點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ５４﹒１元 跌３﹒４８％
蔚來（０９８６６） １３６元 跌３﹒５５％
理想汽車（０２０１５） １０１﹒１元 跌２﹒３２％
吉利汽車（００１７５） １１﹒９元 跌１﹒８２％
東風集團股份（００４８９） ４﹒７５元 無升跌
比亞迪（０１２１１） ２１１﹒６元 跌１﹒２１％
廣汽集團（０２２３８） ６﹒０１元 無升跌
長汽（０２３３３） １０﹒４６元 跌１﹒１３％
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（ｅｒ）
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