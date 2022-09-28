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28/09/2022 09:23

《中概異動》小鵬低開３％，隔晚美股跌近５％，理想、蔚來跟跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌３﹒４８％，報５４﹒１元，
該股成交約３萬股，涉資１８５萬元，盤中高見５４﹒１元，最低見５４﹒１元。
　　隔晚美股中概股當中，汽車股跌幅較顯著。小鵬（ＸＰＥＶ）挫４﹒５９％，收報
１３﹒７１美元；理想（ＬＩ）、蔚來（ＮＩＯ）均跌逾２％，分別收報２５﹒７２美元及
１７﹒１９美元。
　　部分汽車股開市都下跌。蔚來（０９８６６）跌３﹒５５％，報１３６元；理想汽車
（０２０１５）跌２﹒３２％，報１０１﹒１元；吉利汽車（００１７５）跌１﹒８２％，報
１１﹒９元。
　　現時，恒生指數報１７７０３，跌１５６點或跌０﹒８８％，主板成交２１﹒３３億元。國
企指數報６０９２，跌５７點或跌０﹒９４％。恒生科技指數報３６１３，跌５３點或跌
１﹒４６％。
　　即月期指新報１７６６９，跌１６０點，低水３４點。即月國指期貨報６０８７，跌６０點
，低水６點。即月科指期貨新報３６２１，跌３８點，高水７點。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　５４﹒１元　跌３﹒４８％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　　１３６元　跌３﹒５５％
　　理想汽車（０２０１５）　　　１０１﹒１元　跌２﹒３２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１１﹒９元　跌１﹒８２％
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒７５元　　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２１１﹒６元　跌１﹒２１％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　６﹒０１元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　　　１０﹒４６元　跌１﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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