《異動股》人幣續貶創２７個月新低，金融股受壓，匯控跌近３％

《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒８３％，報４１﹒２５元，該
股成交約１４０萬股，涉資５８０３萬元。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來
２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報７﹒０７２２。人幣中間價過去９個
交易日累跌２００６點或２﹒９％。此外，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破
７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。
據《路透社》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重
新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。
＊中港金融股下跌＊
金融股全線捱沽；友邦（０１２９９）跌１﹒４７％，報６６﹒９元，以現價計，該股暫連
跌６日，累計跌幅６﹒６３％；港交所（００３８８）跌０﹒３６％，報２７９﹒８元；中國平
安（０２３１８）跌１﹒２３％，報４０﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
４﹒２９％；建行（００９３９）跌１﹒５４％，報４﹒４９元，以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅３﹒８５％。
現時，恒生指數報１７６１３，跌２４６點或跌１﹒３８％，主板成交５７﹒５６億元。國
企指數報６０６７，跌８２點或跌１﹒３５％。恒生科技指數報３６０６，跌６０點或跌
１﹒６６％。
即月期指新報１７６０５，跌２２４點，低水８點。即月國指期貨報６０６４，跌８３點，
低水４點。即月科指期貨新報３６０６，跌５３點，高水１１點。
上證綜合指數報３０８５，跌８點或跌０﹒２９％，成交１６７﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１１１１３，跌６１點或跌０﹒５５％，成交２３０﹒１７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ４１﹒２５元 跌２﹒８３％
友邦（０１２９９） ６６﹒９０元 跌１﹒４７％
港交所（００３８８） ２７９﹒８０元 跌０﹒３６％
中國平安（０２３１８） ４０﹒２０元 跌１﹒２３％
恒生（０００１１） １２０﹒１０元 跌１﹒５６％
建行（００９３９） ４﹒４９元 跌１﹒５４％
工行（０１３９８） ３﹒６７元 跌１﹒３４％
招行（０３９６８） ３６﹒５０元 跌１﹒７５％
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（ｈｃ）
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