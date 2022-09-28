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28/09/2022 09:39

《異動股》人幣續貶創２７個月新低，金融股受壓，匯控跌近３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒８３％，報４１﹒２５元，該
股成交約１４０萬股，涉資５８０３萬元。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來
２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報７﹒０７２２。人幣中間價過去９個
交易日累跌２００６點或２﹒９％。此外，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破
７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。
　　據《路透社》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重
新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。
　
＊中港金融股下跌＊
　
　　金融股全線捱沽；友邦（０１２９９）跌１﹒４７％，報６６﹒９元，以現價計，該股暫連
跌６日，累計跌幅６﹒６３％；港交所（００３８８）跌０﹒３６％，報２７９﹒８元；中國平
安（０２３１８）跌１﹒２３％，報４０﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
４﹒２９％；建行（００９３９）跌１﹒５４％，報４﹒４９元，以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅３﹒８５％。
　　現時，恒生指數報１７６１３，跌２４６點或跌１﹒３８％，主板成交５７﹒５６億元。國
企指數報６０６７，跌８２點或跌１﹒３５％。恒生科技指數報３６０６，跌６０點或跌
１﹒６６％。
　　即月期指新報１７６０５，跌２２４點，低水８點。即月國指期貨報６０６４，跌８３點，
低水４點。即月科指期貨新報３６０６，跌５３點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３０８５，跌８點或跌０﹒２９％，成交１６７﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１１３，跌６１點或跌０﹒５５％，成交２３０﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４１﹒２５元　跌２﹒８３％
　　友邦（０１２９９）　　　　６６﹒９０元　跌１﹒４７％
　　港交所（００３８８）　　２７９﹒８０元　跌０﹒３６％
　　中國平安（０２３１８）　　４０﹒２０元　跌１﹒２３％
　　恒生（０００１１）　　　１２０﹒１０元　跌１﹒５６％
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒４９元　跌１﹒５４％
　　工行（０１３９８）　　　　　３﹒６７元　跌１﹒３４％
　　招行（０３９６８）　　　　３６﹒５０元　跌１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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