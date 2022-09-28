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28/09/2022 09:56

《異動股》人幣貶值內房捱沽，旭輝瀉兩成，碧桂園跌７％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》旭輝控股集團（００８８４）現價跌１９﹒６９％，報
１﹒０２元，該股成交約１﹒７７億股，涉資１﹒８０億元。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來
２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報７﹒０７２２。人幣中間價過去９個
交易日累跌２００６點或２﹒９％。此外，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破
７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。
　　據《路透社》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重
新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。
　
＊內房股受挫＊
　
　　內房股偏軟；碧桂園（０２００７）跌６﹒９１％，報２﹒０２元，以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅７﹒３４％；龍湖（００９６０）跌３﹒０８％，報２５﹒２元，以現價計，該
股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４５％；碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒４６％，報１３﹒１４
元；潤地（０１１０９）跌１﹒７１％，報３１﹒６元；中海外（００６８８）跌２﹒９９％，
報２１﹒１元。
　　現時，恒生指數報１７５０２，跌３５７點或跌２﹒００％，主板成交１８６﹒９８億元。
國企指數報６０３１，跌１１９點或跌１﹒９４％。恒生科技指數報３５８２，跌８４點或跌
２﹒３１％。
　　即月期指新報１７５０１，跌３２８點，低水２點。即月國指期貨報６０２９，跌１１８點
，低水２點。即月科指期貨新報３５８４，跌７５點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３０７５，跌１８點或跌０﹒５９％，成交７２３﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０４６，跌１２８點或跌１﹒１５％，成交１００５﹒５０億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒０２元　跌１９﹒６９％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒０２元　　跌６﹒９１％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒２０元　　跌３﹒０８％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１３﹒１４元　　跌７﹒４６％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒６０元　　跌１﹒７１％
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒１０元　　跌２﹒９９％
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒９０元　　跌０﹒５０％
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒０５元　　跌１﹒９１％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　３﹒４３元　跌１２﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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