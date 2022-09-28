《異動股》人幣貶值內房捱沽，旭輝瀉兩成，碧桂園跌７％

《經濟通通訊社２８日專訊》旭輝控股集團（００８８４）現價跌１９﹒６９％，報

１﹒０２元，該股成交約１﹒７７億股，涉資１﹒８０億元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今日報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來

２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報７﹒０７２２。人幣中間價過去９個

交易日累跌２００６點或２﹒９％。此外，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破

７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。

據《路透社》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重

新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。



＊內房股受挫＊



內房股偏軟；碧桂園（０２００７）跌６﹒９１％，報２﹒０２元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅７﹒３４％；龍湖（００９６０）跌３﹒０８％，報２５﹒２元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４５％；碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒４６％，報１３﹒１４

元；潤地（０１１０９）跌１﹒７１％，報３１﹒６元；中海外（００６８８）跌２﹒９９％，

報２１﹒１元。

現時，恒生指數報１７５０２，跌３５７點或跌２﹒００％，主板成交１８６﹒９８億元。

國企指數報６０３１，跌１１９點或跌１﹒９４％。恒生科技指數報３５８２，跌８４點或跌

２﹒３１％。

即月期指新報１７５０１，跌３２８點，低水２點。即月國指期貨報６０２９，跌１１８點

，低水２點。即月科指期貨新報３５８４，跌７５點，高水１２點。

上證綜合指數報３０７５，跌１８點或跌０﹒５９％，成交７２３﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１１０４６，跌１２８點或跌１﹒１５％，成交１００５﹒５０億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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旭輝控股集團（００８８４） １﹒０２元 跌１９﹒６９％

碧桂園（０２００７） ２﹒０２元 跌６﹒９１％

龍湖（００９６０） ２５﹒２０元 跌３﹒０８％

碧桂園服務（０６０９８） １３﹒１４元 跌７﹒４６％

潤地（０１１０９） ３１﹒６０元 跌１﹒７１％

中海外（００６８８） ２１﹒１０元 跌２﹒９９％

金科服務（０９６６６） １１﹒９０元 跌０﹒５０％

世茂服務（００８７３） ２﹒０５元 跌１﹒９１％

旭輝永升服務（０１９９５） ３﹒４３元 跌１２﹒０５％

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（ｈｃ）

