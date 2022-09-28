午後恒指跌５００點，內房、金融股跌勢加劇，公用股未止跌

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣連日貶值，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今

日曾報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，

上個交易日報７﹒０７２２。

多隻重磅金融股受累捱沽，午後跌勢加劇拖累恒指跌超過５００點，失守１７５００；匯控

（００００５）跌４﹒７１％，報４０﹒４５元；港交所（００３８８）跌１﹒９２％，報

２７５﹒４元；友邦（０１２９９）跌３﹒０２％，報６５﹒８５元，以現價計，該股暫連跌６

日，累計跌幅８﹒０９％。；中國平安（０２３１８）跌１﹒９７％，報３９﹒９元。



＊網傳旭輝周轉不靈＊



內房板塊同樣慘情，有傳旭輝（００８８４）主席林中內部信件表示，資金監管加上「斷供

潮」，令內地多地政府收緊監管資金提取，令房企流動性受壓，公雖然賬面上有逾３００億元人

民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。旭輝全日愈跌愈深，失守１元後午市低

見０﹒９元創５年半新低，現價跌２７﹒５６％，報０﹒９２元，該股成交約４﹒５８億股，涉

資４﹒５４億元。

其餘內房一沉百踩；碧桂園（０２００７）跌１１﹒９８％，報１﹒９１元，以現價計，該

股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒３９％；龍湖（００９６０）跌７﹒３１％，報２４﹒１元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒６６％；碧桂園服務（０６０９８）跌１１﹒４１％，

報１２﹒５８元。



＊公用股集體連跌數日＊



市況弱勢連公用股都未能倖免於難；港鐵（０００６６）跌４﹒５８％，報３５﹒４５元，

以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１２﹒０３％；中電（００００２）跌４﹒７１％，報

５８﹒７元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１０﹒８６％；煤氣（００００３）跌

４﹒１％，報６﹒７８元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅８﹒１３％；領展

（００８２３）跌３﹒１８％，報５４﹒８５元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅

１２﹒８７％。

現時，恒生指數報１７３５１，跌５０８點或跌２﹒８５％，主板成交５７０﹒５４億元。

國企指數報５９９３，跌１５６點或跌２﹒５４％。恒生科技指數報３５４６，跌１２１點或跌

３﹒３１％。

即月期指新報１７３５６，跌４７３點，高水４點。即月國指期貨報５９９７，跌１５０點

，高水３點。即月科指期貨新報３５５１，跌１０８點，高水１２點。

上證綜合指數報３０５３，跌４０點或跌１﹒３２％，成交１８８５﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１０９４４，跌２３０點或跌２﹒０７％，成交２５４２﹒８１億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） １﹒９１元 跌１１﹒９８％

碧桂園服務（０６０９８） １２﹒５８元 跌１１﹒４１％

創科實業（００６６９） ７４﹒１０元 跌８﹒３５％

龍湖（００９６０） ２４﹒１０元 跌７﹒３１％

吉利汽車（００１７５） １１﹒２８元 跌６﹒９３％

中國宏橋（０１３７８） ６﹒４６元 跌６﹒１０％

信義光能（００９６８） ８﹒４６元 跌６﹒２１％

新世界（０００１７） ２２﹒３０元 跌６﹒１１％

長實（０１１１３） ４６﹒８０元 跌５﹒７４％

港鐵（０００６６） ３５﹒４５元 跌４﹒５８％

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（ｈｃ）

