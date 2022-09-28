《美元走勢－羅明立》繼續逢低買入美元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４４﹒７７ １４４﹒８６ １４４﹒３６

歐元╱美元 ０﹒９５４９ ０﹒９６０１ ０﹒９５３２

英鎊╱美元 １﹒０６５１ １﹒０７４０ １﹒０６３０

美元╱瑞郎 ０﹒９９５０ ０﹒９９６６ ０﹒９８９８

美元╱港元 ７﹒８４９５ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

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《美元走勢》本周二（２７日），俄羅斯輸往歐洲的天然氣北溪１號和２號管道發生三處洩

露，並記錄到強烈爆炸，維修可能需時幾個月才能完成，顯示歐洲今年將可能在沒有大量廉價俄

羅斯天然氣供應的情況下度過冬天，對於本已極度緊缺能源的歐洲可謂雪上加霜。若天氣比預期

更加寒冷，歐洲只能高價購買海外能源，繼而大幅拉升已經處於高位的通脹。而歐元區經濟已是

處於衰退邊緣，若能源價格再飆升，或導致大量企業倒閉，經濟徹底陷入深淵。

然而，在俄烏戰事繼續的情況下，歐洲各國難以和俄羅斯修復關係，亦難以重新獲得廉

價能源，故上述的猜測似乎有很大可能實現。加上鄰居英國上周公布的大幅減稅和發債計劃，也

將助長通脹飆升。面對高企的通脹，歐洲央行只能暫時無視衰退逼近，繼續大幅加息，但對經濟

增長也是雪上加霜的關係。歐元短期難言見底，反過來也支撐美元強勢。美元指數離１１５的心

理關口已近在咫尺。

自聯儲局上周落實加息７５基點後，多位聯儲局官員紛紛發表言論支持繼續大幅加息。其中

聖路易聯儲主席布拉德認為應該繼續加息，並將更高的利率保持一段時間。美國經濟數據也對聯

儲局收緊貨幣政策構成支持。周二發布的９月消費者信心指數上升到１０８﹒０，上周發布的美

國９月Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ指數為４９﹒３，均好於市場預期，暗示美國經濟似乎未受聯儲

局加息和縮表的影響。

然而聯儲局主席鮑威爾上周強調，將堅定收緊貨幣政策以壓制通脹，即使經濟可能陷入

衰退。在目前經濟運行仍然良好的情況下，聯儲局或有更多空間去收緊政策，最終目標政策利率

可能將遠超市場目前的預期。建議可以繼續逢低買入美元，賣出其他非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 ０﹒９６００ ０﹒９５００ ０﹒９６３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒０７５０ １﹒０５５０ １﹒０８００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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