《本港樓市》差估署：８月樓價指數按月跌２﹒３％，創３年半低

《經濟通通訊社２８日專訊》差餉物業估價署公布，本港８月私人住宅樓價指數報

３６８﹒２點，較７月跌２﹒３％，創３年半以來最低，今年以來累跌６﹒５％。

另外，８月差估署租金指數報１７９﹒７點，按月升０﹒７２％，連升兩個月，今年以來租

金跌約１﹒６％。（ｒｈ）

