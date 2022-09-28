金管局紐約時段承接約１９﹒３９億港元沽盤

《經濟通通訊社２８日專訊》港元匯價再觸７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管局

在紐約時段入市，承接約１９﹒３９億港元沽盤，銀行體系結餘將於本周四（２９日）減至約

１２３３﹒３６億港元，是８月初後金管局再次入市承接港元沽盤。。（ｃｌ）

