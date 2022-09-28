【夜期時段】即月期指最新報１７１９５點，跌５２點，低水５６點

《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１７２３５點，跌１２點，低水

１６點，最新報１７１９５點，跌５２點，低水５６點，合約成交２３６０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報５９４３點，跌１４點，低水１６點，最新報５９４１點，

跌１６點，低水１８點，合約成交５１７張。

