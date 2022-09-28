【高息定存】花旗３個月港元定存息３厘，美元３﹒２厘

《經濟通通訊社２８日專訊》花旗銀行推港元及美元定存優惠，花旗私人客戶業務╱

Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口新客戶以５萬港元或以上開立３個月港元定存，或以１萬美元或以上開立

３個月美元定存，並持有指定產品結存，分別可享港元定存年利率３厘，或美元定存年利率

３﹒２厘。（ｂｉ）

