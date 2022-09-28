《再戰明天》歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社２８日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及歐元區公布消費者信心指數，料

為周四（２９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基講話，討論歐洲衝突和世界安全架構；歐洲央

行副總裁德金多斯與森特諾等管理委員會委員發表講話。周四本港時間３：００ｐｍ，歐洲央行

執委帕內塔在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會（ＥＣＯＮ）的聽證會上作介紹性發言。



＊德國公布ＣＰＩ，美國公布次季個人消費等數據＊



數據方面，周四本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者信心指數。本港時間

８：００ｐｍ，德國公布９月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％擴大至１﹒５％，年率升

幅料由７﹒９％擴大至９﹒５％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第二季ＧＤＰ價格指數，料

由８﹒２％升上８﹒９％；第二季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由５﹒２％收窄至

４﹒４％；第二季個人消費料由１﹒８％降至１﹒５％；連續申請失業救濟金人數料由

１３７﹒９萬升至１３８﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２１萬升至２２萬；９月首次申

請失業救濟金人數。

在本港，明日公布業績的公司有：寰宇娛樂文化（０１０４６）、毅興行（０１０４７）、

美亞控股（０１１１６）、星凱控股（０１１６６）、京維集團（０１１９５）、盈健醫療

（０１４１９）、ＣＨＩＮＡＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）、宏輝集團（００１８３）

、中華汽車（０００２６）、香港資源控股（０２８８２）、中國天化工（００３６２）、中智

全球（０６８１９）、瑞鑫國際集團（００７２４）、新百貨（００８２５）、坤集團

（００９２４）、冠軍科技集團（０００９２）、綠色能源科技集團（００９７９）、名創優品

（０９８９６）等。（ｗａ）

