【理財通】匯豐調查：逾八成跨境理財通投資者有意未來增加投資

《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐公布最新調查發現，大灣區居民對跨境投資持續表現濃厚

的興趣，有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有７５％的北向和８５％的南向投資者準備

在未來１２個內增加對計劃的投資，打算增加５－１０％的投資者比例最高。

調查發現，受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之二的南向受訪者打算進

行中期（６－１２個月）投資，四分之一會長期持有（１年以上）。北向受訪者則分別有５６％

及３３％計劃作中期及長期投資。

儘管市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得４％或以上回報；近乎全

部投資者（９８％）表示有信心未來１２個月「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預

期，分別有６１％的南向及４５％北向投資者期望獲得７－９％年度收益率。

調查亦顯示，能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療為受訪者最感興趣的五大投資領域

，而高達９１％的南向受訪者及７２％的北向受訪者對ＥＳＧ投資感興趣。

匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，展望未來，希望通過擴展至更多風險評級產品、簡化

開戶程序，並引入遙距投資諮詢服務，從而進一步擴大計劃的發展。這將推動更多居民通過跨境

投資實現多元化的資產配置，為他們提供更多選擇實現長期財務目標，從而推動區內的財富管理

業務增長。（ｂｎ）

