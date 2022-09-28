  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2022 11:14

【理財通】匯豐調查：逾八成跨境理財通投資者有意未來增加投資

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐公布最新調查發現，大灣區居民對跨境投資持續表現濃厚
的興趣，有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有７５％的北向和８５％的南向投資者準備
在未來１２個內增加對計劃的投資，打算增加５－１０％的投資者比例最高。
　　調查發現，受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之二的南向受訪者打算進
行中期（６－１２個月）投資，四分之一會長期持有（１年以上）。北向受訪者則分別有５６％
及３３％計劃作中期及長期投資。
　　儘管市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍可取得４％或以上回報；近乎全
部投資者（９８％）表示有信心未來１２個月「跨境理財通」的投資回報率有機會達到他們的預
期，分別有６１％的南向及４５％北向投資者期望獲得７－９％年度收益率。
　　調查亦顯示，能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療為受訪者最感興趣的五大投資領域
，而高達９１％的南向受訪者及７２％的北向受訪者對ＥＳＧ投資感興趣。
　　匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，展望未來，希望通過擴展至更多風險評級產品、簡化
開戶程序，並引入遙距投資諮詢服務，從而進一步擴大計劃的發展。這將推動更多居民通過跨境
投資實現多元化的資產配置，為他們提供更多選擇實現長期財務目標，從而推動區內的財富管理
業務增長。（ｂｎ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌至17400後反彈 冬天買定兗礦保暖
人氣文章開市Good Morning28/09/2022
熊麗萍：油價跌勢近尾聲　中海油現價分注吸納！
人氣文章財經熱話28/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，市場料11月繼續強硬加息
人氣文章中國故事27/09/2022
《神州經脈》工業企業利潤跌幅擴　傳監管維穩金融市場　A場反彈
人氣文章財經熱話27/09/2022
央媽再出招人仔照跌　內銀內險軟航空股卻高飛
人氣文章FOCUS27/09/2022
【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金