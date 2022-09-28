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28/09/2022 12:55

恒生投資管理：現時港股處於尋底格局，或下試１６５００點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，最近外圍環境逆風
較大，具有不少不確定事件，現時港股正於尋底格局，料有機會下試２０１１年第三季的低位，
約１６５００點至１７０００點的區間範圍，但恒生指數未來１２個月預測市盈率為約９﹒８倍
，現時港股估值便宜，又指現時不少投資者持觀望的態度，除非發生黑天鵝事件，認為港股的下
行空間有限。
　　被問及對香港地產股的看法，他指過去多年的零息政策以及量化寬鬆，使資金流入不同資產
，當中包括環球房地產，在加息的情況下，或出現重新定價（ｒｅｐｒｉｃｉｎｇ）的情況，當
中房地產的價格或會受到「收水」影響，但亦需視乎不同地區及當地的需求等因素，對香港地產
股「唔特別睇好」，但較看好內房，因內地樓市已經過長時間的調整。
　　他又指，美元指數達逾２０年新高，依照現時美國加息的速度，而英國央行難以加速加息，
日本央行亦維持寬鬆政策，預期美元指數有機會達１１５－１２０水平，受到美聯儲大幅加息影
響，人民幣兌美元下跌，預期人民幣走勢暫時會維持較弱，但認為將有利中國的出口。（ｂｎ）

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