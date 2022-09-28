【ＥＴＦ】恒生投資管理：ＥＴＦ通推出近三個月交易量呈上升趨勢

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生投資

於上個星期?正式成為盈富基金新經理人，與此同時，亦成為全港最大的ＥＴＦ管理人。盈富基

金於二手市場的交投仍然維持強勁，交接後首５日的日均成交額甚至於港交所主板所有股票當中

排行第二，而成交金額於９月１９當日更超過７０億元。盈富基金新推出的人民幣櫃台交易表現

亦都相當不俗，自９月１９日推出後，在本港４１隻提供人民幣櫃台的ＥＴＦ當中，盈富基金人

民幣櫃台的交投金額?直穩佔首五席位。

她指出，ＥＴＦ通推出將近三個月，南向及北向ＥＴＦ通交易量均呈上升趨勢。於９月（截

至２２日），四隻南向合資格ＥＴＦ的總日均交投金額達６﹒８億元，為７月日均交易金額的３

倍餘。現時ＥＴＦ通已較港股通推出初期發展為快，參考ＥＴＦ通與港股通各自首５０個交易日

的數據，ＥＴＦ通的交易金額佔４隻合資格ＥＴＦ的總交易量近４％；而港股通於２０１４年開

通時，其交易量僅佔當初２６８隻合資格股票總交易量的２﹒２％，可見ＥＴＦ通已佔?席位，

且具備巨大的發展潛力。

她認為，ＥＴＦ通將仿傚港股通的發展軌跡，隨著不斷優化同擴充，交投量將會增加。而投

資者教育亦對ＥＴＦ通的發展十分之重要，正因如此，恒生投資將會繼續加強投資者教育。希望

可藉以令ＥＴＦ通的認受性進?步增強，從而推動香港及內地ＥＴＦ市場的?期健康發展，為投

資者帶來更多投資機遇。（ｂｎ）

