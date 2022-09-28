《本港樓市》匯豐推兩年定息按揭計劃，首兩年利率維持２﹒７５厘

《經濟通通訊社２８日專訊》最近匯豐銀行上調最優惠利率０﹒１２５厘，由５厘調升至

５﹒１２５厘，並推出定息計劃在貸款期的第一年固定按揭息率為２﹒７５厘。該行又新增兩年

定息按揭計劃，利率維持２﹒７５厘。

根據匯豐的定息方案，借貸年期最長３０年，申請者可選擇首年或首２年定息２﹒７５厘，

其後以香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）加１﹒３厘計。（ｂｎ）

