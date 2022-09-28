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28/09/2022 17:29

《強積金》９月人均強積金蝕１﹒５萬元，年初至今蝕近５﹒４萬

　　《經濟通通訊社２８日專訊》積金評級預計，９月份強積金賬面虧損估算約為６９７億元，
相等於４５７萬名強積金成員人均賬面虧損約１﹒５２萬元，為強積金今年以來錄得的第８個月
虧損。年初至今首９個月強積金累計賬面虧損估算約為２４６５億元，相等於每名強積金成員平
均累計賬面虧損約５﹒３８萬元。
　　積金評級指，計入強積金供款後，９月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為２１﹒３７萬元
，較上月減少約１﹒４４萬元，比去年底下跌約４﹒３９萬元，亦將這兩年來強積金累積的財富
平倉。
　　如９月份最後一周市場保持平穩，積金評級預計，強積金總資產９月底將首次跌破２０２０
年７月時達到的里程碑，即１萬億元的重要關口，估算９月底強積金總資產減至僅約９７７０億
元。
　　據積金評級統計，年初至今表現最差的強積金資產類別，依次為股票基金（香港及中國），
股票基金（歐洲），以及混合資產基金（目標期限），期內回報率分別為－２６﹒１６％、－
２５﹒３４及－２５﹒２７％。至於年初至今表現最佳的強積金資產類別，則分別是貨幣市場基
金（強積金保守基金）、貨幣市場基金（非強積金保守基金），以及保證基金，期內回報分別為
０、－５﹒７％及－８﹒２７％。（ａｃ）

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