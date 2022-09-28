《新股上市》飛天雲動（６６１０）明起招股，入場費約２９０９元

《經濟通通訊社２８日專訊》內地ＡＲ╱ＶＲ內容及服務商飛天雲動（０６６１０）在港上

市，基礎發行規模為２﹒７５億股，佔擴大後總股本的１５％，其中９０％為國際配售，餘下

１０％於香港公開發售，發售價介乎每股２﹒２１元至２﹒８８元，集資為６億元至７﹒９２億

元，每手１０００股，入場費約為２９０９元。公司於明日起至１０月７日中午招股，預計於

１０月１８日掛牌。申萬宏源為是次股份發售的獨家保薦人。

集資所得約４０％用於增強集團研發能力及改進服務與產品，２５％用於提升銷售及營銷能

力，１５％用於合併、收購和戰略投資，１０％用於未來１２至３６個月開發自家飛天元宇宙平

台，１０％用於營運資金和一般公司用途。

公司基石投資者包括商湯科技（０００２０）、捷利交易寶（０８０１７）等。公司合夥人

陳一平表示，集團目前變現能力較大的場景包括媒體、文旅、教育、娛樂和互聯網，未來仍會布

局金融、數字孿生城市、工業元宇宙等場景，與捷利交易寶的合作正正是在金融領域的首次嘗試

，後續亦會與商湯在政府向客戶、ＡＩ方面等方面合作並互補。（ａｃ）















