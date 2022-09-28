【新冠疫苗】業界料醫生簽發免針紙或有壓力，病人組織憂寒蟬效應

《經濟通通訊社２８日專訊》７名西醫先後因涉嫌濫發「免針紙」被捕，政府表明下月１２

日起，不接納相關西醫發出的２萬多張「免針紙」。西醫工會會長梁漢輝在電台節目表示，病人

有約兩個星期時間重新找醫生評估及簽發新的免針紙，做法合理，形容７名涉事醫生是「害群之

馬」，相信政府並非針對業界。

梁漢輝指，據他粗略估計，涉及的２萬多名病人中，真正屬有需要發免針紙的比例少於

１０％。他解釋，相關醫生所發免針紙數量，平均每人每日發出百多二百張免針紙，但一般而言

，醫生簽發免針紙需時問症，亦要評估病人情況，有時甚至要約期做檢查，做法要謹慎。

梁漢輝又認為，事件對其他醫生簽發免針紙會構成少許壓力，影響判斷一些「踩界」的情況

，但只要根據一貫標準行事，相信不難處理。



＊醫學會倡延長緩衝期＊



醫學會副會長楊協和表示，部份案件已進入司法程序，他不宜評論涉事醫生是否濫發豁免證

明。他認為，政府兩周後將相關「免針紙」作廢是比較急，建議延長緩衝期，以便有需要的病人

，有充裕時間再約見醫生，評估目前狀況是否適宜接種。楊協和說，接連有醫生涉嫌濫發「免針

紙」被捕，他感覺不良好，但相信同類情況並非普遍。他又指，衞生署已向醫生提供清晰指引，

說明可以或不可向哪類病人發接種豁免證明，相信大部份醫生都會按指引做事。



＊病人組織：政府疫苗過敏診所形同虛設＊



香港病人政策連線主席林志釉在同一節目按示，聽聞有病人提及自己身體狀況未必適合打針

，但諮詢醫生意見時仍不獲發免針紙，甚至有公立醫院醫生講明病人不適合打針，仍拒發免針紙

。他又認為，警方採取執法行動後，醫生會擔心簽發後有後果，市民的選擇權變相收窄，政府的

疫苗過敏診所預約則要排期至２０２８年，服務形同虛設。（ｈｙ）

