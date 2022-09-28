【新冠肺炎】政制及內地事務局副局長胡健民確診，正進行隔離

《經濟通通訊社２８日專訊》政制及內地事務局今日表示，政制及內地事務局副局長胡健民
確診，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
胡健民最近一次上班日期為９月２６日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括
每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。（ｈｙ）
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