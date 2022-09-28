《小傳日記》傳旭輝有錢冇得使，內房問題好閉翳？

《小傳日記》期結前一日，魚缸嚟個大血洗！晏晝爆咗旭輝（００８８４）用唔到錢填氹嘅

傳聞，震動成個魚缸，恒指最多大跌近７００點。

內地網傳旭輝董事局主席林中向內部發信，指目前「斷供潮」令多地政府進一步收緊監管資

金提取，房企流動性進一步受壓。佢喺信中透露，集團帳面有超過３００億人仔嘅現金，但絕大

部分「無法滿足企業的合理按需要使用」。另外，據報旭輝項目銷售唔及預期，畀信託方要求進

行提前清算，目前雙方協商緊。旭暉被視為少數現金流比較好嘅的民企內房，但流出呢個傳聞，

意味旭輝有錢都用唔到，資金流變得緊張。

林中指，公司嘅所有資源要優先向「保交付」傾斜，絕對唔能夠辜負客戶嘅信任，講到明「

保民生、保交付」係旭輝過去、現在同將來最重要嘅事。雖然林生講到「保交付」有幾咁重要，

但旭輝有錢用唔到嘅消息，已經嚇驚缸友。股價晏晝一下殺落去，跌幅曾經超過三成。呢塊骨牌

一跌，其他內房股當然無得避，而車股、科技股走勢已經麻麻哋，結果成個魚缸「滿江紅」。

本來以為「斷供潮」有啲進展，內房早排都無咁頹。點知，旭輝今日整單咁震撼嘅消息，反

映內房問題未完全解除。無耐就到「二十大」，阿爺到底會點樣去拆呢個「巨型炸彈」呢？請請

！



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