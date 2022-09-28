【新冠疫苗】安心出行推「親子針卡」，資科辦提醒處所更新掃瞄器

《經濟通通訊社２８日專訊》「疫苗通行證」適用年齡周五起降至５歲或以上，政府已於「

安心出行」應用程式新增「加入同行人士」的功能，最多可以儲存８人的通行證。助理政府資訊

科技總監張宜偉表示，只要表列或指明處所負責人，將「驗證二維碼掃瞄器」更新至最新版本，

並確保裝置已連接互聯網，無論用前置鏡頭或後置鏡頭掃瞄二維碼，程式都可以自動辨識該通行

證屬「紅碼」、「黃碼」，抑或「藍碼」。

張宜偉指，「安心出行」熱線間中會收到投訴，指有食肆拒絕持紙本針卡的食客入內。他強

調掃瞄器能讀取紙本針卡、醫健通或電子相簿內的接種二維碼，並識別出不同風險級別的人士，

業界毋須擔心會錯誤讓持紅碼或黃碼的人士入內。他重申，只要處所負責人採取一切合理可行的

措施，確保顧客符合通行證要求，就毋須過份憂慮。



＊有關程式周五起自動更新＊



張宜偉表示，部份家長已將子女的針卡儲存在自己的「安心出行」內，他們在周五（３０日

）前向處所負責人展示子女的接種二維碼，程式都會顯示出紅碼，但由於新措施尚未推行，相關

兒童仍可進入處所，而程式會在周五起自動更新。（ｈｙ）



