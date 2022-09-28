  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2022 16:48

【新冠疫苗】安心出行推「親子針卡」，資科辦提醒處所更新掃瞄器

　　《經濟通通訊社２８日專訊》「疫苗通行證」適用年齡周五起降至５歲或以上，政府已於「
安心出行」應用程式新增「加入同行人士」的功能，最多可以儲存８人的通行證。助理政府資訊
科技總監張宜偉表示，只要表列或指明處所負責人，將「驗證二維碼掃瞄器」更新至最新版本，
並確保裝置已連接互聯網，無論用前置鏡頭或後置鏡頭掃瞄二維碼，程式都可以自動辨識該通行
證屬「紅碼」、「黃碼」，抑或「藍碼」。
　　張宜偉指，「安心出行」熱線間中會收到投訴，指有食肆拒絕持紙本針卡的食客入內。他強
調掃瞄器能讀取紙本針卡、醫健通或電子相簿內的接種二維碼，並識別出不同風險級別的人士，
業界毋須擔心會錯誤讓持紅碼或黃碼的人士入內。他重申，只要處所負責人採取一切合理可行的
措施，確保顧客符合通行證要求，就毋須過份憂慮。
　
＊有關程式周五起自動更新＊
　
　　張宜偉表示，部份家長已將子女的針卡儲存在自己的「安心出行」內，他們在周五（３０日
）前向處所負責人展示子女的接種二維碼，程式都會顯示出紅碼，但由於新措施尚未推行，相關
兒童仍可進入處所，而程式會在周五起自動更新。（ｈｙ）
　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/09/2022
黃金周將至惟餐飲股紛回吐　可趁機買入炒一轉？
人氣文章FOCUS28/09/2022
【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸
人氣文章財經熱話28/09/2022
業績倒退派息大減兼人仔跌不停　玖紙急插逾一成
人氣文章大行報告28/09/2022
【大行炒D乜】高盛星展點評保險股？一表睇晒唔使估
人氣文章財經熱話28/09/2022
【聚焦人幣】人民幣跌失守7.22水平　友邦仲要跌幾耐？
人氣文章財經熱話28/09/2022
《午市前瞻》專家料恒指跌至17400後反彈 冬天買定兗礦保暖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金