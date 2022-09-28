【互聯互通】ＭＳＣＩ：Ａ５０互聯互通指數追蹤誤差小，反映市場

《環富通基金頻道２８日專訊》ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數於２０２１年８月發布，

適逢該指數發布一周年，ＭＳＣＩ發布一周年回顧報告，回顧該指數的發展、概況和業績表現。

ＭＳＣＩ指，推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數的主要目的乃是為投資者提供一個重點

關注超大市值股票的指數，該指數採用行業中性方法，能夠比中國Ａ股５０強（模擬）更緊密地

追蹤整體市場。另外，該指數旨在使國際和國內投資者能夠創建各種投資工具，如與指數掛鈎的

ＥＴＦ和ＥＴＮ產品，以及其他追蹤中國行業龍頭並投資關鍵行業領先股的金融產品。該指數在

每個行業至少納入兩隻股票，以反映中國宏觀經濟的廣泛性及多樣性。



＊北向通投資者配置４４％資產到５０家公司，業績表現勝母指數＊



截至２０２２年６月，北向通投資者將４４％的資產配置到該指數的５０家公司，將５６％

配置到其餘２３００隻股票。持有Ａ股最多的前十家外國機構將其約４５％的Ａ股資產投資於

ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數成分股。本地主動型股票基金，按規模分為三組，按加權平均

值配置了約３０％的資產到成分股。在ＭＳＣＩ研究的２２８隻本地主動型共同基金中，有

１４４隻基金將至少２０％的資產投資於這５０家公司。

過去一年，ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數稍勝母指數（ＭＳＣＩ中國Ａ股指數）和中國

Ａ股５０強（模擬），分別超出後兩者２﹒２％和０﹒２％。根據使用ＭＳＣＩ Ｂａｒｒａ中

國Ａ股全市場股票模型進行的業績歸因分析，業績表現主要由某些指數成分股驅動，該模型旨在

使用標準的因子結構捕捉本地市場的趨勢和動態。除此之外，ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數

對母指數的追蹤更為緊密，追蹤誤差較中國Ａ股５０強（模擬）低０﹒８％，而中國Ａ股５０強

（模擬）則會傾向日常消費品和金融行業。（ｗａ）

