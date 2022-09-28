【內房困局】施羅德投資：房產業釋積極訊號，惟外在經濟環境波動

《環富通基金頻道２８日專訊》施羅德投資多元資產基金經理周勻指，２０２２年第二季度

中國內地產出數據低於市場預期。內地地產銷售數據於６月短暫反彈後再次下滑，處於相對低位

水平的地產數據或許是拖累第三季度產出數據的因素。與此同時，部分海外主要發達市場的央行

持續推高利率水平，藉以應對高通脹，增加了經濟衰退的風險。就第四季度而言，內地經濟復甦

力度不似預期、地產行業存在不確定性，以及外在經濟環境波動或許仍是值得關注的風險因素。



＊因城施策推進保交樓，Ａ股估值合理惟存不確定性＊



鑑於上述因素，中國央行於８月份透過非對稱減息，藉以提振房地產市場的意圖已較為明顯

。１年期與５年期的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）分別降低５個基點與１５個基點至３﹒６５％

與４﹒３％。自２０２２年初以來，相關政策方對「保交樓」積極推進，２０００億元人民幣的

全國性專項借款亦於近日啟動。鄭州市率先發力「保交樓」，要求房企通過多個渠道籌集資金自

救，政府全力紓困，用好「保交樓」款項，並要求於２０２２年１０月６日前實現全市停工專案

實質性復工，此舉或為全國其他城市「因城施策」推進「保交樓」執行樹立範本。

就資產表現而言，中國企業半年財務報告數據相對較為疲弱，經濟回暖情況未及預期。內地

區域性新冠肺炎疫情反覆，拖累股票資產表現。自２０２２年７月以來，中國Ａ股維持震盪下行

的走勢。以目前的情況來看，Ａ股估值水平合理，具備長期配置價值，然而，短期仍存在較多不

確定性，投資者需耐心應對。至於固定收益資產方面，雖然經濟數據疲弱與流動性寬鬆會壓低國

債收益率，但中美息差倒掛將限制流動性進一步放寬的空間。（ｗａ）

