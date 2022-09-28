《宏觀論勢－李依萊》能源供應陰霾歐洲，投資機會亮現中國

《宏觀論勢》展望今年餘下數月，隨著主要成熟經濟體央行繼續大幅收緊貨幣政策以抑制通

脹，風險資產勢將持續面對經濟增長放緩及流動性下降的雙重不利因素。

由於各國政府試圖通過加息和量化緊縮雙管齊下的方式來降低通脹，甚至不惜以加大企業和

家庭負擔為代價，因此市場前景仍充滿挑戰。在持續波動的市況下，其實也出現投資機會，包括

估值不高且長期前景仍受政策寬鬆支持的中國股市，這與成熟市場的緊縮政策形成鮮明對比。



＊熊市反彈失去動力＊



歐洲方面，政府仍在應對數十年高位的通脹，同時面臨持續的經濟增長威脅。俄羅斯重新中

斷歐洲的能源供應再度打擊市場情緒，同時通脹高企逼使歐洲央行更激進地收緊貨幣政策。總體

而言，自６月中旬開始的市場反彈似乎已在兩個月後結束，這與過往的熊市反彈情況一致。



＊歐洲面臨更嚴峻的天然氣問題＊



俄羅斯天然氣工業股份公司（Ｇａｚｐｒｏｍ）在８月底關閉向歐洲供氣的主要天然氣管道

「北溪一號」，進行為期３日的非例行檢修。該公司隨後再次宣布，將繼續停止供氣，至另行通

知為止。

歐洲即將進入冬季，俄烏戰事和歐洲能源持續斷供仍是懸而未決的重大問題，極易受到俄烏

戰爭所帶來的短期及長期影響，亦是環球宏觀經濟前景不確定性的重要源頭。歐洲仍鑒於戰爭相

關的廣泛風險、烏克蘭盟友的政策回應、俄羅斯的報復行動，以及眾多主要經濟體面對的持續通

脹壓力和聯儲局的鷹派立場，現在撈底仍言之尚早，投資者或需在其他地區發掘新的投資機會。



＊中國經濟短期受挫，但前景仍然樂觀＊



財新製造業採購經理指數的數據顯示，中國的製造業活動在６、７月份經歷兩個月的擴張之

後，８月份出現萎縮，反映中國在遏制新冠疫情蔓延以及因極端高溫天氣導致的電力供應緊張的

情況下所面臨的持續挑戰。

今年最後幾個月，政府的「清零」抗疫政策仍將是中國經濟面臨的短期重大不利因素。此外

，中國樓市數據放緩仍是市場主要憂慮之一，短期內或將對市場情緒造成嚴重打擊。市場仍對中

國房地產行業持審慎態度，預期中資銀行股將跑輸大市。

儘管如此，中國政府正在繼續逐步放寬而非收緊，與成熟市場的政策走反方向，這仍是中國

整體股價的支撐因素。

在中國共產黨第二十次全國代表大會於１０月１６日召開前夕，預計將出台更多刺激措施，

此次會議頗受矚目，外界普遍預期習近平主席將獲第三個五年任期。

中國大陸和香港股票的價格已大幅下滑，兩地股價估值偏低，且已反映多數負面消息。

ＭＳＣＩ中國指數的預測市盈率目前為１０﹒４倍，相較其長期平均水平並不高。雖然股價仍存

在短期波動空間，但長期風險回報可以說是已頗具吸引力，可望從發掘個別投資機會。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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