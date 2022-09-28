《豐碩成果－盧穗欣》２０２２第四季亞洲股市回顧及展望

《豐碩成果》環球市場在通脹高企和經濟衰退兩大憂慮牽引下持續波動。雖然市場短期缺乏

利好因素，對前景感悲觀，事實上投資者資金充裕，靜待機會。因此，我們相信當通脹和美國債

息穩定下來、環球經濟和公司業績前景較為清晰時，市場情緒和估值有機會得到大幅改善，資金

將回流入市。



＊受惠高商品價格板塊有優勢＊



面對經濟放緩，防禦性高的股份，仍然能產生強勁現金流和盈利清晰度較高的行業都被看好

，例如能源、必需品和電訊等。另外，低碳經濟是各國長遠目標，加上市場對可再生能源、電動

汽車鋰電池等領域需求殷切，不論經濟前景，各國以至相關企業，都不會停止投資相關領域。受

惠價格高企和供應緊張，商品和原材料股可以作為對沖通脹的板塊。投資團隊預計，隨著息率走

勢趨穩，債券收益率下降，對息率走勢敏感的「增長型」股份將反彈，而資訊科技股份業績可能

已經見底，一旦利率穩定下來，板塊有望回升。



＊商品出口國印尼和澳洲受惠＊



東亞聯豐相信能源板塊可持績做好。儘管商品價格有所回落，但仍處於高位，有利印尼和澳

洲商品出口國。

印尼市場相對平穩。經濟基調良好、貨幣穩定、製造業採購經理人指數持續擴張，加上受棕

櫚油和煤炭價格上漲，貿易順差創歷史新高。印尼７月份通脹按年升４﹒９４％，央行才於８月

加息２５點子，相比其他國家，加息步伐溫和。棕櫚油和煤炭為印尼主要出口商品，兩者價格均

受俄烏衝突而大幅攀升，有助商品出口商提升現金儲備。

高煤炭價格同時有助澳洲商品出口企業。價格高企是由於俄烏戰爭嚴重影響供應，加上歐盟

隨後禁止進口俄羅斯煤炭，迫使許多歐洲國家向遠在澳洲等地採購燃料。由於冬季迫在眉睫，加

上俄羅斯無限期暫停通過北溪管道向歐洲輸出天然氣，歐洲將要改用煤炭作為燃料，因此對亞洲

煤炭的需求可能會進一步飆升，市場緊張情況可預期延續至明年或以後。



＊具結構性增長潛力的中國企業看高一線＊



具結構性增長的企業，例如可再生能源、工業自動化和國內消費等領域卻提供投資機會。面

對氣候變化，政策將繼續支持電動汽車相關行業和可再生能源發展。國際能源署預計，中國於

２０２５年有機會擁有全球９５％的太陽能供應鏈，太陽能電池板的生產關鍵部件幾乎都依賴中

國供應。

我們也看好防守性高，和有能力回購股份的企業。預期環球經濟可能陷入衰退，投資團隊特

別看好具領導地位，有穩固資產負債表和現金流的公司。面對供應鏈挑戰、投資不足和政策變動

，這些企業在這環境下仍然有實力捉緊商機。



＊供求失衡造就機遇，有利香港航運業＊



東亞聯豐尋求於「增長型」股份和「周期性」股份之間的平衡，專注捕捉結構性的增長機遇

。當中包括新能源板塊，例如電動汽車相關行業和太陽能板塊以及非必需消費品類別，例如啤酒

和運動服裝等。環球市場對貨物和商品需求持續上升，於周期性股份中，投資團隊看好受惠於供

求失衡的行業，例如與航運運輸相關的行業。另外，在疫情期間，很多公司大量投放資源在科技

保安等項目，但面對經濟下行風險，公司將放慢有關投資，因此對於科技資訊類股份，我們持審

慎態度。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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