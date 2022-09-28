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28/09/2022 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：商業個人養老金予以稅收優惠

　　《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
奪取中國特色社會主義新勝利
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２７日前往北京展覽館，參觀「奮進新時代」主題成就展。他強調，要廣泛宣傳
１０年來的戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果，激勵全黨全國各族人民堅定歷
史自信，奪取中國特色社會主義新勝利。
　
工業經濟延續恢復態勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局昨日發布今年前８月工業企業利潤數據。國家統計局工業司高級統計師朱虹在解讀數
據時表示，８月工業企業效益呈現恢復態勢，當月利潤降幅較上月收窄，行業結構有所改善，中
下遊行業利潤繼續恢復。
　
進一步幫助市場主體減負紓困
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強２６日主持召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行階
段性緩繳，進一步幫助市場主體減負紓困；部署推進政務服務「跨省通辦」擴面增效舉措；確定
對政策支持、商業化運營的個人養老金予以稅收優惠等。
　
　
《上海證券報》
　
奪取中國特色社會主義新勝利
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２７日前往北京展覽館，參觀「奮進新時代」主題成就展。他強調，要廣泛宣傳
１０年來的戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果，激勵全黨全國各族人民堅定歷
史自信，奪取中國特色社會主義新勝利。
　
經濟大省回升向好趨勢明顯增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
經濟大省對穩經濟發揮關鍵支撐作用。近日，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川等地都公布
了前８個月經濟運行數據，主要指標出現改善，經濟回升向好趨勢增強。
　
國務院確定對商業個人養老金予以稅收優惠
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強２６日主持召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行階
段性緩繳；部署推進政務服務「跨省通辦」擴面增效舉措；確定對政策支持、商業化運營的個人
養老金予以稅收優惠，滿足多樣化需求等。
　
　
《證券時報》
　
奪取中國特色社會主義新勝利
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２７日前往北京展覽館，參觀「奮進新時代」主題成就展。他強調，要廣泛宣傳
１０年來的戰略性舉措、變革性實踐、突破性進展、標誌性成果，激勵全黨全國各族人民堅定歷
史自信，奪取中國特色社會主義新勝利。
　
國資委：央企上市公司要努力打造四個典範
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國資委副主任翁傑明２６日在中央企業上市工作座談會上指出，中央企業要努力成為科技創新的
典範、成為加快中國特色現代企業制度建設的典範、成為專業化整合的典範、成為規範誠信經營
的典範。
　
新一輪穩外貿措施密集落地　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新一輪穩外貿政策措施正密集落地。商務部２７日發布《支持外貿穩定發展若干政策措施》，從
保生產保履約等六個方面對加力穩定外貿作出工作安排。其中，「保生產保履約」被放在了六方
面政策措施的首位。（ｌｃ）

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