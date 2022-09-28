【聚焦人幣】人幣中間價九連貶報７﹒１１０７，再刷２７個月新低

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調

至２０％，以穩定外匯市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０７，

創２０２０年６月２日以來２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報

７﹒０７２２。

人幣中間價過去９個交易日累跌２００６點或２﹒９％。此外，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現

明顯調整，盤中下破７﹒２關口，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。

據《路透》引述消息指，人民幣匯率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重新

引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙向波動，對沖單邊貶值趨勢。

外匯市場自律機制是由銀行間外匯市場成員組成的市場自律和協調機制，當前有１４家報價

行。這１４家報價行根據定價機制向外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）報價，ＣＦＥＴＳ根據一定規

則處理後確定當天的人民幣中間價。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒１１０７ ＋３８５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８３０５ ＋２１﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９２３０ －３０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０５８ ＋４９﹒１０

１英鎊╱人民幣 ７﹒６４２５ ＋２５３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５８５０ －１４４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒０１７３ －１９５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９５４６ ＋８０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１８８９ ＋２６９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１９７２ ＋１５１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６１ －１８﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒２１２１ ＋３０３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２９０ －１５７﹒００

１人民幣╱韓元 １９９﹒６１００ －１３４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

