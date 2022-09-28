《鍾之日記》人幣在岸離岸急貶，內房重創旭輝瀉三成

《鍾之日記》９月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



美匯指數今日盤中觸及１１４﹒６２，刷新二十年新高，美１０年期國債收益率升３﹒７個

基點並觸及４％，多位聯儲局官員表達了他們激進抗通脹的決心，標普５００與道指均連跌第六

個交易日，齊見今年新低。加上人民幣急貶穿７﹒２關，離岸價（ＣＮＨ）更跌至有紀錄以來最

低，嚇散香江魚缸曾插近６００點，再刷新１１年低位。

恒指低開１５６點，報１７７０３，已為今早高位，之後跌幅擴大，最多插４９９點，低見

１７３６０，再創近１１年新低，半日仍要挫逾４００點收市。午後跌幅再擴，恒指最多跌

６７５點，低見１７１８４，再創１１年新低。收市跌幅略為收窄，恒指收市跌６０９點或

３﹒４％，報１７２５０。

藍籌股近乎全線下跌，石藥（０１０９３）逆市升０﹒４％，為唯一錄得升幅藍籌。

留意配合內地國慶假期，明日（２９日）至１０月７日（下周五）不提供「港股通」服務，

北水暫停，１０月１０日，Ａ股復市，港股通才再重開。



＊人幣急貶，滬指收跌四個月低＊



美聯儲加息前景推動美元屢創新高，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，今早盤中下破

７﹒２關口，低見７﹒２４，刷新有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄，至於人民幣中間價

今報７﹒１１０７，亦創２０２０年６月２日以來２７個月新低。人民幣貶值帶來的走資擔憂下

，滬深股市昨日（２７日）受維穩消息刺激，中斷四連跌，但今日再見跌浪。

官媒《中國證券報》曾引述監管消息否認通過窗口指導維穩資本市場，但保險、銀行板塊盤

中異軍突起，仍然閃現國家隊維穩身影，但由於有色、軍工、汽車、半導體等工業板塊集體下跌

，午後跌幅更擴大，致Ａ股愈踩愈深，滬綜指全日再挫１﹒５８％，報３０４５﹒０７點，在接

近全日最低位收市，上日升幅全銷，更再刷新５月１０日以來收市新低，動力電池等概念帶頭暴

跌，深成指全日挫２﹒４６％，創業板指更瀉２﹒５７％。超過４８００隻Ａ股股份中，只有約

４００隻股份上升。

兩市全日成交６４７２億元人民幣，按日減少２﹒６％，惟值得留意的陸股通午後淨流出減

少，全日流出超過３８億元人民幣。



＊人幣貶值內房心傷，旭輝大廈將傾市值蒸發＊



美聯儲大碼加息整治通脹，市場預期加息周期直至明年都不會平息，全球迎來強美元時代，

其他貨幣貶值潮來勢洶洶，包括人民幣。人民幣穿７之後仍然無改跌勢，人民幣中間價今報

７﹒１１０７，亦創２０２０年６月２日以來２７個月新低，離岸人民幣（ＣＮＨ）亦出現明顯

調整，今早盤中下破７﹒２關口，低見７﹒２６，不斷刷新２０１０年以來有ＣＮＨ後的最低紀

錄。人民幣貶值會將外資在Ａ股的投資得益大幅抵銷，甚至贏變輸，市場擔憂走資潮出現。據外

電引述知情人士報道，中國已要求報價行重新引入人民幣中間價逆周期因子，該調整有可能在未

來幾天發生。

人民幣貶值加重地產商償還外債能力，地產股急挫，碧桂園（０２００７）瀉１２﹒９％，

富力地產（０２７７７）跌１０％，合景泰富集團（０１８１３）跌９﹒４％，新城發展

（０１０３０）跌７﹒７％，龍光集團（０３３８０）跌６﹒９％，遠洋（０３３７７）跌

５﹒８％。

一線房企旭輝控股（００８８４）今日市值蒸發３２﹒３％，股價剩餘０﹒８６元，創五年

半新低，旗下物管業務旭輝永升（０１９９５）股價同樣暴跌２３﹒３％。旭輝系股價暴跌，因

公司被指項目信託借款未如期支付款項後，旭輝董事局主席林中向內部發信，指目前「斷供潮」

讓多地政府進一步收緊監管資金提取，令房企流動性進一步受壓，信中透露集團帳面有逾３００

億人民幣現金，但絕大部分「無法滿足企業的合理按需要使用」。

據《澎湃新聞》引述知情人士指，旭輝控股項目因銷售不及預期，被信託方要求進行提前清

算，目前雙方仍在進行協商，但對投資者信心而言，債務逾期及公司的回應無疑是致命一擊。



＊英鎊急挫，長和系股價大瀉＊



自英國新任財政大臣關浩霆上周五（２３日）公布英國半個世紀以來最大的減稅政策以來，

英鎊對美元匯價應聲急挫，更在周一（２６日）一度跌破１９８５年的１英鎊對１﹒０４２美元

最低位，創造了歷史新紀錄。更嚴重的是，本年以來英鎊對美元已累跌超過兩成，而英國十年期

國債債息由８月的１﹒８％急升至４﹒１％。

雖然英鎊之後稍有回穩，但依然在稍高於歷史最低位的水平徘徊。英磅今早再度走弱，曾跌

０﹒９％，兌美元曾低見１﹒０６３，相關股份下挫。匯控（００００５）挫５﹒８％，險守

４０元大關，渣打（０２８８８）插５﹒７％，保誠（０２３７８）降７﹒７％，長和

（００００１）跌近４％，長實（０１１１３）跌６﹒７％，電能（００００６）跌５﹒２％，

長江基建（０１０３８）跌５﹒９％。

《彭博》報道，長和上半年１６％的收入來自英國，受英鎊下挫拖累，長和創辦人李嘉誠一

天之內損失１５億美元（約１１７億港元）。中金認為除非英倫銀行重新阻止市場對英鎊悲觀情

緒的進一步升級，否則英鎊下跌趨勢難以逆轉。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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