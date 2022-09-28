【新冠肺炎】上海疫情風險區「清零」，今日起實施常態化防控措施

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦
公室２７日晚間表示，自２８日零時起，將青浦區練塘鎮蒸夏村西至西涇江、東至貞溪北路、南
至小蒸港、北至小蒸後河的區域解除管控。青浦區練塘鎮全域實施常態化防控措施。自今日起，
全市疫情風險區「清零」，全市實施常態化防控措施。
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