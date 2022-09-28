  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2022 08:49

【國務會議】李克強：緩繳行政收費和保證金逾千億，紓困市場主體

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２６日主持召開國務院
常務會議，決定對部分行政事業性收費和保證金實行階段性緩繳，涉及１１６０億元（人民幣．
下同），進一步幫助市場主體減負紓困；新增２２項「跨省通辦」事項，激發市場活力，便利群
眾生活；部署抓好秋糧收穫和加強農業農村基礎設施建設的措施。
　
＊緩繳１４項行政事業性收費５３０多億元、工程項目質量保證金６３０億元＊
　
　　會議指出，針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業困難大的實際，加大紓困
力度，促進經濟回穩向上。在第四季度，再實行一批收費緩繳。一是緩繳耕地開墾費、污水和生
活垃圾處理費等１４項行政事業性收費，規模５３０多億元（人民幣．下同），不收滯納金。鼓
勵各地對地方涉企行政事業性收費實行緩繳，嚴禁亂收費。二是緩繳各類工程項目質量保證金，
規模約６３０億元。三是落實責任，言必行、行必果，確保市場主體受惠。
　
＊新增２２項「跨省通辦」事項＊
　
　　會議決定，在已實現１８７項政務服務「跨省通辦」基礎上，聚焦企業和群眾關切，新增
２２項覆蓋面廣、辦理頻次高的事項。對企業，實現電子繳稅、完稅證明開具、社保費申報等「
跨省通辦」；對個人，實現臨時身份證辦理、城鄉居民養老保險登記和待遇申請、門診慢特病費
用結算等「跨省通辦」。推動更多「跨省通辦」事項網上辦、一次辦；滿足老年人等線下辦事需
求，推行幫辦代辦等服務。
　　會議又指，民以食為天。從秋糧情況看，全年糧食產量能夠實現１﹒３萬億斤以上目標。要
不誤農時搶收秋糧，確保豐收入庫，落實秋冬種面積。加快農業農村基礎設施在建項目建設，開
工一批新項目，年內完成投資３０００億元以上。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，市場料11月繼續強硬加息
人氣文章中國故事27/09/2022
《神州經脈》工業企業利潤跌幅擴　傳監管維穩金融市場　A場反彈
人氣文章財經熱話27/09/2022
央媽再出招人仔照跌　內銀內險軟航空股卻高飛
人氣文章FOCUS27/09/2022
【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章香港要聞27/09/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」
人氣文章財經熱話27/09/2022
油價創年內新低惟大行未看淡　中海油息高兼持續回購可博反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【etnet Chill賞你】PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金