【聚焦人幣】外匯風險準備金率今起上調，人幣即期續貶觸７﹒２３

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調

至２０％，以穩定外匯市場預期。不過，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２０點

子後仍未止瀉，急速跌穿多個關口，更曾觸及７﹒２３關，創２００８年１月以來逾１４年半以

來新低。匯價目前跌幅稍為收窄，跌３７５點報７﹒１９５５。

此外，中間價公布後，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２１關口，刷新

有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。ＣＮＨ目前仍瀉３９９點子，報７﹒２１８８。

周一（２６日）中間價貶破７元大關後，人民銀行宣布自２８日起，將遠期售匯業務的外匯

風險準備金率從０上調至２０％，以穩定外匯市場預期，且為近兩年來首次重啟該項逆周期措施

。此舉透露出當局有意抑制人民幣近期的快速貶值。

綜合市場分析，人行最新規定，相當於重新要求遠期售匯時設有外匯風險保證金，會令開設

美元外匯遠期的成本增約５００至７００基點，增加造淡人民幣的成本，令人民幣貶值速度放慢

，但難以改變走勢。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，人行繼續設定強中間價以支持人民幣，這仍將是支撑

人民幣的主要工具；在中間價的指引下，人行旨在保持人民幣有序貶值，但不會捍衞特定點位，

人民幣可能因美元走強而跌破７﹒２。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ則認為，如果其他所有貨幣都繼續走弱，中國央行不會不惜一切

代價守住７﹒２的水平。（ｊｔ）

