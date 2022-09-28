  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2022 09:45

【聚焦人幣】人幣即期低開後直穿７﹒２關，離岸失７﹒２１創新低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調
至２０％，以穩定外匯市場預期。不過，人民幣中間價今續創２７個月新低，人民幣兌一美元即
期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２０點子報７﹒１８００後，跌幅急劇擴大，目前已跌穿７﹒２０
關口，瀉４２１點報７﹒２００１；上個交易日即期匯率收盤報７﹒１５８０。
　　此外，中間價公布後，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２１關口，刷新
有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。ＣＮＨ目前大跌２７７點子，報７﹒２０７６。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來
２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報７﹒０７２２。人幣中間價過去９個
交易日累跌２００６點或２﹒９％。
　
＊逆周期或正式引入，分析料實質效果有限＊
　
　　內地將調整人民幣中間價定價機制，減慢匯率貶值速度。據《路透》引述消息指，人民幣匯
率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙
向波動，對沖單邊貶值趨勢。不過有交易員認為，除非人民銀行入市穩定匯價，否則加入逆周期
因子的實質效果有限。
　　野村認為，人行本周通過大規模公開市場操作，連續向市場淨投放短期流動性，或許意味著
下調存款準備金率的可能性下降。（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning28/09/2022
熊麗萍：油價跌勢近尾聲　中海油現價分注吸納！
人氣文章財經熱話28/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，市場料11月繼續強硬加息
人氣文章中國故事27/09/2022
《神州經脈》工業企業利潤跌幅擴　傳監管維穩金融市場　A場反彈
人氣文章財經熱話27/09/2022
央媽再出招人仔照跌　內銀內險軟航空股卻高飛
人氣文章FOCUS27/09/2022
【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章香港要聞27/09/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金