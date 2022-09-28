【聚焦人幣】人幣即期低開後直穿７﹒２關，離岸失７﹒２１創新低

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行今日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從０上調

至２０％，以穩定外匯市場預期。不過，人民幣中間價今續創２７個月新低，人民幣兌一美元即

期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２０點子報７﹒１８００後，跌幅急劇擴大，目前已跌穿７﹒２０

關口，瀉４２１點報７﹒２００１；上個交易日即期匯率收盤報７﹒１５８０。

此外，中間價公布後，離岸人民幣（ＣＮＨ）出現明顯調整，盤中下破７﹒２１關口，刷新

有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。ＣＮＨ目前大跌２７７點子，報７﹒２０７６。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來

２７個月新低，較上個交易日跌３８５點子，上個交易日報７﹒０７２２。人幣中間價過去９個

交易日累跌２００６點或２﹒９％。



＊逆周期或正式引入，分析料實質效果有限＊



內地將調整人民幣中間價定價機制，減慢匯率貶值速度。據《路透》引述消息指，人民幣匯

率報價行計劃這兩日起在人民幣兌美元中間價報價，重新引入逆周期因子，助人民幣匯率保持雙

向波動，對沖單邊貶值趨勢。不過有交易員認為，除非人民銀行入市穩定匯價，否則加入逆周期

因子的實質效果有限。

野村認為，人行本周通過大規模公開市場操作，連續向市場淨投放短期流動性，或許意味著

下調存款準備金率的可能性下降。（ｊｔ）

